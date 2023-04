La Colombie-Britannique fournit désormais gratuitement des contraceptifs sur ordonnance

La province en avait fait l'annonce lors de son budget présenté au mois de février, qui consacrait 119 millions sur trois ans à ce projet. La ministre des Finances, Katrine Conroy, avait déclaré que la Colombie-Britannique était désormais pionnière dans ce domaine au Canada.

Teale Phelps Bondaroff, président et cofondateur de la campagne AccessBC, se réjouit de voir ce jour arriver. Pendant six ans, il a milité avec son équipe pour que soit accordée la gratuité des méthodes de contraception.

« La Colombie-Britannique a commencé un mouvement au Canada. Ce que l'on voit, ce sont des politiciens et des membres de la société civile qui parlent des contraceptions sous ordonnance gratuites. [...] C’est fantastique. » — Une citation de Teale Phelps Bondaroff, président et cofondateur, AccessBC

La première province canadienne à couvrir le coût des contraceptifs ÉMISSION ICI PREMIÈRE • L'heure du monde La première province canadienne à couvrir le coût des contraceptifs. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

Quels contraceptifs sont couverts?

Dorénavant, les méthodes couvertes comprennent les moyens de contraception hormonaux et oraux ainsi que certains dispositifs.

Il s’agit de :

la pilule;

les dispositifs intra-utérins (DIU) hormonaux (le stérilet, par exemple);

le dispositif intra-utérin en cuivre;

l’injection d'hormones;

l’implant hormonal;

la pilule du lendemain (sans ordonnance).

La province assure que la liste n’est pas exhaustive et que les produits couverts évolueront au fil du temps. Actuellement, les capes cervicales, les préservatifs, les diaphragmes, les timbres contraceptifs, les anneaux ou encore les éponges ne sont pas couverts par PharmaCare.

Comme le souligne AccessBC, un DIU peut coûter jusqu'à 500 $, les pilules contraceptives atteignent au moins 240 $ par an, un implant s'élève à 350 $ et les injections d'hormones se facturent jusqu'à 180 $ par an. Ces coûts constituent un obstacle important à l'accès à la contraception pour beaucoup , reconnaît Teale Phelps Bondaroff.

Qui est concerné?

L'âge ne limite pas l’accès à la contraception. La couverture concerne toutes les filles et femmes qui souhaitent utiliser une méthode contraceptive.

Selon le ministère de la Santé, cette gratuité reflète l’engagement du gouvernement à soutenir un accès équitable à la contraception pour tous. Elle va dans le sens de la reconnaissance du droit des résidents de la Colombie-Britannique de faire des choix éclairés concernant leur santé sexuelle et reproductive .

Vendredi à Vancouver, le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a fait la promotion de la gratuité de certaines méthodes contraceptives. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms (CBC)

Que devez-vous faire?

Il n’est pas nécessaire de s’enregistrer ou de remplir un quelconque formulaire pour bénéficier de cette couverture. Les contraceptifs sont accessibles dans la plupart des pharmacies communautaires. Cependant, il faut avoir une ordonnance médicale (sauf pour la pilule du lendemain) et se munir de sa carte de santé.

Le gouvernement précise que les méthodes contraceptives peuvent être prescrites pour n'importe quelle raison, même pour une utilisation non contraceptive, comme la prévention de l'ostéoporose, par exemple.

Teale Phelps Bondaroff estime que la province va plus loin que la suppression de l’obstacle du coût. Car, plus tard au printemps, elle permettra aux pharmaciens de prescrire certaines méthodes contraceptives.

Le rôle des pharmaciens de la Colombie-Britannique sera étendu pour assurer l'accès gratuit à la contraception. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau

Une question de santé publique

C’est une très bonne nouvelle , lance Tess Vanderhaeghe, éducatrice en santé sexuelle.

Cependant, elle s'interroge : Comment se fait-il qu’en 2023, ce soit encore une nouveauté et que l'on soit la première province à l’offrir, sachant que la contraception est une question de santé publique?

L’éducatrice observe, lors de ses ateliers sur la santé sexuelle, que la question des méthodes contraceptives surgit chez les jeunes à partir de la 8e année.

« Là, on commence vraiment à parler en détail des différentes options de contraceptifs. [...] Surtout qu’on commence à parler du fonctionnement du préservatif, comment on l'utilise. » — Une citation de Tess Vanderhaeghe, éducatrice en santé sexuelle

C’est important qu’on en parle , dit Tess Vanderhaeghe, bien que la plupart des élèves n’aient pas encore une vie sexuelle active à la 8e année scolaire. Il faut savoir comment toutes ces choses fonctionnent avant d’en avoir besoin , croit-elle. Il faut vraiment avoir une bonne compréhension de comment [la conception hormonale] fonctionne, de comment fonctionne le corps et de comment ça fonctionne sur le corps.

En parlant de la gratuité des contraceptifs, elle a eu quelques élèves qui étaient heureux de la nouvelle.

« C'est une avancée très importante pour les jeunes, car on a accès à la contraception avant d’avoir 18 ans, mais on n’a pas accès à sa propre assurance maladie. » — Une citation de Tess Vanderhaeghe