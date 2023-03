The Last of Us vient d’arriver sur Steam et 67 % des avis sont négatifs

Le lancement très attendu du populaire jeu vidéo The Last of Us sur PC mardi a déçu plusieurs joueurs et joueuses, qui sont des milliers à avoir signalé des problèmes sur la plateforme Steam.

Le développeur du jeu, Naughty Dog, a réagi rapidement sur les réseaux sociaux et promis des correctifs : Joueurs et joueuses PC de The Last of Us Part I : nous avons entendu vos inquiétudes, et notre équipe enquête activement sur les multiples problèmes que vous nous avez signalés. Nous continuerons à vous informer, mais notre équipe donne la priorité aux mises à jour et traitera les problèmes dans les prochains correctifs.

Le studio avait pourtant annoncé le report de la sortie du titre sur PC il y a deux mois environ, afin de s 'assurer que l’arrivée de The Last of Us Part I sur PC se déroule dans les meilleures conditions possibles et que le jeu soit à la hauteur des attentes [des fans].

L’intérêt pour le jeu vidéo The Last of Us connaît un nouveau souffle grâce à l'énorme succès de la série télé homonyme de HBO (distribuée par Crave, au Canada). Le jeu original est sorti en 2014, et Naughty Dog a lancé une version rematricée pour la console PlayStation 5 en septembre 2022. La série The Last of Us a vendu plus de 37 millions d'exemplaires à ce jour.

Sony s’est donné pour objectif de rendre disponible sur PC et mobile la moitié de sa bibliothèque de jeux vidéo d’ici 2025.