Langues officielles au N.-B. : Blaine Higgs veut abolir l’obligation de réviser la loi

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick a également rendu officiel le Secrétariat aux langues officielles qui regroupe des employés du gouvernement qui travaillaient déjà sur les langues officielles. Leur équipe de travail portera donc, dès le mois d’avril, un nouveau nom.

Cette révision chaque 10 ans nécessite la nomination de commissaires, et la tenue de consultations publiques. Des recommandations sont ensuite formulées au gouvernement, question d’avancer vers une égalité réelle des deux langues officielles au Nouveau-Brunswick.

En 2022, les commissaires John McLaughlin et la juge Yvette Finn ont mené les consultations sur la révision de la Loi sur les langues officielles. Photo : Gracieuseté

Blaine Higgs ne voit aucun problème à annuler cette obligation de consultation aux 10 ans. C'est un programme continu, donc il ne faut pas attendre 10 ans pour la prochaine [consultation] . Selon lui, la révision se fera, entre autres, grâce au secrétariat, qui pourra proposer des changements au gouvernement.

Selon le premier ministre, les francophones ne devraient pas y voir un recul. Je ne pense pas qu'ils devraient voir un recul.

Un projet de loi très mal accueilli par l’opposition

Tant les libéraux que les verts ont tout de suite dénoncé l’abolition de l’obligation de réviser la loi tous les dix ans.

« C’est un recul, point à la ligne, c’est même pas le statut quo. » — Une citation de Kevin Arseneau, député vert de Kent-Nord

Le député libéral de Kent-Sud, Benoît Bourque, appuie la création du secrétariat, mais estime que le gouvernement fait fausse route en abolissant l’obligation de consulter.

Le député libéral Benoît Bourque dénonce vivement la décision d'abolir la révision de la Loi sur les langues officielles. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

C’est porter atteinte aux droits de la minorité francophone, c’est le loup qui dit aux gens, je peux m’occuper de la bergerie sans imputabilité , déplore-t-il.

Benoît Bourque ne comprend pas pourquoi le gouvernement a pris cette décision. Ce mécanisme-là est fondamental pour protéger davantage la minorité francophone.

Le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau, croit que les améliorations à la Loi sur les langues officielles seront plus difficiles.

Ce que le processus de révision de 10 ans assurait, c’était une discussion sociale à propos de l’égalité réelle [...], quand on enlève une révision obligatoire, ça veut dire plus de révision du tout.

Le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau, dit que le gouvernement conservateur impose un recul en ce qui a trait aux droits linguistiques. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le député Kevin Arseneau déplore aussi le silence, dans le projet de loi, sur plusieurs questions de première importance. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Il n’y a aucun avancement, on ne parle pas de dualité en petite enfance, on ne parle pas de services en français dans les foyers de soins, on ne parle pas de la langue de travail des fonctionnaires.

Un projet de loi qui sera contesté

Le premier ministre Blaine Higgs a laissé entendre qu’il espérait une adoption rapide de son projet de loi. Lors des révisions précédentes, sous des gouvernements progressistes-conservateurs, les révisions de la Loi sur les langues officielles ont été adoptées à l’unanimité à l’Assemblée législative.

De toute évidence, si le premier ministre maintient son intention d’abolir la révision obligatoire, les partis d’opposition voteront contre le projet de loi.