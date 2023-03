Daniel Lavoie remonte sur scène pour la première fois en six ans

Le musicien se fera plaisir dans ce nouveau spectacle portant le titre de son album-phare : il y interprétera les chansons que le public préfère parmi son vaste répertoire, l'artiste ayant enregistré des dizaines d’albums depuis 1975.

Daniel Lavoie dit avoir eu la chance de réunir des musiciens qu’[il] aime énormément pour l’accompagner sur la route, selon un communiqué.

Avec lui sur scène, on pourra voir les choristes Karine Pion et Émilie Pompa, Jean-François Groulx au piano et à la direction musicale, Paul Brochu à la batterie, Mathieu Désy à la contrebasse et Laurent Guardo aux percussions.

Le premier spectacle de sa tournée de 2023 aura lieu à Val-Morin, dans les Laurentides, le 6 avril prochain. Il fera voyager son spectacle notamment à Montréal, le 13 avril, à Gatineau, le 28 avril et à Québec le 30 avril. Des dizaines de dates de concert sont prévues partout au Québec jusqu’au 29 septembre.

Son album Tension attention, sorti en 1983, bénéficiera également d’une nouvelle sortie en CD et en vinyle en avril prochain.