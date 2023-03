Une famille de Latulipe installe 36 panneaux solaires et devient « 100 % autonome »

Désespéré par les retards d'Hydro-Québec pour le raccordement de leur autoconstruction, le couple de Témiscamiens a opté pour l'installation de panneaux solaires par une entreprise d'Alma.

Au bout d'un chemin boisé situé à quelques minutes du village, une imposante structure rectangulaire repose sur le grand terrain de Nathalie Leduc et Guylain Bernard.

Ce sont leurs 36 panneaux solaires, qui, fixés les uns aux autres, mesurent un peu plus de 18 mètres de long.

De l’angoisse à la découverte en un mois

Lors des journées plus grises, les 18,29 mètres de panneaux solaires captent tout de même suffisamment de luminosité pour générer de l'électricité. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

L'enthousiasme du couple est palpable. Ç’a été une révélation. Sincèrement, ça fonctionne vraiment bien , reconnaît Nathalie Leduc.

Leur humeur était loin d'être la même en novembre dernier lorsqu'ils ont compris qu'Hydro-Québec n'avait aucune idée du moment où leur maison serait branchée au réseau.

La fin des travaux était initialement prévue pour le 23 septembre 2022.

À un moment donné je me suis fait répondre que ça pouvait aller au printemps, à l'automne prochain ou durant l'été , explique M. Bernard, qui avait fait sa demande de raccordement en mars 2022.

Guylain Bernard et Nathalie Leduc souhaitent inspirer d'autres personnes à considérer cette avenue pour les nouvelles constructions. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Une génératrice à essence alimentait la maison en attendant le branchement au réseau, mais ça nous a coûté une vraie fortune en gaz , se rappelle le père de famille.

Pressé par l'hiver qui cognait aux portes, le couple, qui a deux enfants, s'est alors mis à faire des recherches en ligne sur l’énergie verte.

Au début, on était craintifs. On se demandait si ça allait vraiment être efficace , affirme Mme Leduc.

Le 18 novembre, la décision était prise : la famille sera autosuffisante avec des panneaux solaires. Le 12 décembre, la maison était connectée. On est 100 % autonomes et on est bien contents , lance Guylain Bernard.

La gestion de l’électricité au quotidien en étant hors réseau

Dans la maison, un onduleur permet de convertir le courant et indique les données concernant les entrées et sorties d'électricité.

La famille de quatre vit généralement son quotidien sans devoir se soucier de la consommation d'électricité, souligne Nathalie Leduc, qui apporte tout de même un bémol. Ta gestion de lessive c'est sûr que tu n'iras pas la faire la journée qui va faire gris et qu'il va neiger, tandis que quand il fait soleil, ben là, tu peux y aller , illustre-t-elle.

En une seule soirée, la famille consomme environ 20 % des réserves provenant des quatre piles au lithium rechargées durant la journée. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Lors des journées ensoleillées, les panneaux solaires fournissent 17,2 kilowatts. En cas de grisaille ou de neige, environ le quart est généré, selon les observations du couple.

Dans une journée, la lumière captée par les panneaux solaires servira en premier lieu à recharger les piles. Par la suite, les kilowatts produits sont utilisés en temps réel pour les besoins énergétiques de la maison.

L'écran de l'onduleur permet au couple de suivre leur consommation d'électricité. Par exemple, un cycle de sécheuse nécessite entre 6 et 8 kilowatts, selon Nathalie Leduc. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

En l’absence de soleil, les batteries prennent le relais. Même si ça ne produit pas assez pour la journée, ce n'est pas grave, on a quatre batteries qui emmagasinent 40 325 watts , explique Guylain Bernard.

Le projet a coûté 82 000 dollars, en incluant le transport et les taxes. Hydro-Québec prévoyait une facture de 78 000 dollars avant les taxes. C'est sûr que c'est beaucoup de sous. Mais pour nous, c'était plus regagnant ça. Je serais encore en train d'attendre! , s’est exclamée Mme Leduc.

Une avenue intéressante?

Le projet des Bernard-Leduc a fait écho dans la province. Des témoignages de gens faisant face à la même situation avec la société d'État leur sont parvenus, alors que d'autres sont intrigués par l'autonomie énergétique qu'offrent les panneaux solaires.

Au Témiscamingue, le président des installations électriques GADI de Ville-Marie, Claude Gagnon, se souvient d’avoir fait une installation semblable trois ans auparavant dans la région.