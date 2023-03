Fermeture du Domaine Parc des Braves : Marchand dit avoir les mains liées

En direct d'Helsinki en Finlande, le maire a réagi à la fermeture annoncée du Domaine Parc des Braves.

Les 73 résidents de la RPA de Montcalm devront trouver un nouveau logis d’ici le 31 décembre. Pour expliquer sa décision, l’administration évoque la conjoncture économique. Elle cite notamment la hausse de ses coûts d’exploitation, qui ont grimpé dans les derniers mois, avec l'augmentation des taux d’intérêt et la montée de l’inflation.

Il s'agit d'une quatrième fermeture annoncée d'une RPA au cours des derniers mois dans la région de Québec.

La Ville, on est très limité dans ce qu'on peut faire , prévient Bruno Marchand. C'est super dommage quand des gens apprennent que leur résidence ferme. Pour les résidents, c'est un moment d'insécurité. Où tu te reloges? Comment tu fais pour te reloger puis on connaît les conditions de logement présentement, c'est très difficile.

Selon le maire Marchand, il revient au CIUSSS de la Capitale-Nationale de revoir le modèle d'affaires des résidences privées, qui sont gérées par des propriétaires privés. Ainsi, la Ville ne peut s'immiscer dans leurs affaires.

Les gestionnaires privés, qui gèrent une résidence pour personnes âgées, semblent, pour certains, ne pas arriver, ne pas être financièrement viables. Quand même que la Ville dit : on interdit que les RPA ferment. S’il y a quelqu'un qui perd de l'argent, on n’aura pas de pouvoir là-dessus. L'indiction ne viendra pas changer l'état des lieux .

La Ville possède depuis quelques mois un droit de préemption qui lui a été accordé par le gouvernement du Québec et qui lui permettrait de se porter acquéreur de la RPA.

La suite des choses est toutefois loin d'être simple, convient le maire.

« On fait quoi avec le bâtiment? On devient gestionnaire d'une RPA? [...] On n’est pas des gestionnaires de bâtiment. On n’est pas bon pour faire ça. On ne va certainement pas ajouter cette mission-là à la Ville. »