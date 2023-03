Deux membres des Cowboys Fringants débarquent sur Patreon avec du contenu exclusif 

Karl Tremblay et Jean-François Pauzé, chanteur et guitariste des Cowboys Fringants, ont dévoilé mardi Le Shack à Jean-Karl, un balado enregistré devant les caméras qui propose une tonne de contenu payant, disponible sur la plateforme Patreon. Concerts en direct, anecdotes, 5 à 7… De quoi satisfaire les fans les plus aguerris du groupe.