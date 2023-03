Réforme de la santé : le ministre Christian Dubé dépose le projet de loi 15

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a déposé mercredi matin son projet de loi 15 réformant le système de santé, un an après avoir présenté son plan santé.

Intitulé Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace , le projet compte 1180 articles dont le but est de revoir l’organisation du réseau de la santé et des services sociaux afin de le rendre plus efficace.

Ce volumineux projet de loi – il compte 308 pages – crée Santé Québec, l'agence qui sera responsable des activités liées au système de santé.

Il propose des mesures qui permettront d’améliorer l’accès aux soins de santé et de services sociaux pour tous les Québécois, grâce notamment à une meilleure coordination au sein du réseau, à une meilleure répartition des soins et des services dans chaque région et à l'accent mis sur la prise de décision locale.

Avec ce projet de loi, Québec assure poursuivre son virage majeur entrepris avec le plan santé pour un réseau plus humain et plus efficace.

L’ensemble de ces actions vise un meilleur accès aux soins et une organisation du travail améliorée, assure-t-on.

« Le statu quo en santé, ce n’est tout simplement pas une option. » — Une citation de Christian Dubé, ministre de la Santé

Nous sommes fiers d’avoir déposé un projet de loi qui poursuit notre transformation par des changements concrets pour rendre le réseau de la santé efficace pour les Québécois, dans toutes les régions , a dit le ministre.

Une conférence de presse de M. Dubé, du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Calmant, et de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, aura lieu à 13 h.

Santé Québec, un seul employeur

Au cours des 30 dernières années, de nombreux rapports ont recommandé la séparation des activités et des orientations du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). C’est ce que le projet de loi propose de faire avec Santé Québec, qui sera gérée sur le même modèle que les sociétés d'État, c'est-à-dire qu'elle aura un président-directeur général et un conseil d'administration.

Outre l'organisation des services aux patients, la nouvelle agence sera aussi responsable du personnel. À l'heure actuelle, il y a 34 employeurs différents dans le réseau. Cela signifie qu'il y a 34 systèmes de gestion des ressources humaines. Cela va changer car Santé Québec deviendra l’employeur unique de tous les salariés en santé. On souhaite gagner en efficacité tout en espérant devenir plus attractif pour le personnel soignant.

Les changements seront faits en respect des conventions collectives qui ont été signées et en collaboration avec les syndicats, assure Québec.

Il n’est pas normal qu’à l’heure actuelle, une infirmière comptant 20 ans d’expérience qui habite Montréal ne puisse s’installer dans une autre région sans perdre ses avantages, dont son ancienneté, a donné en exemple le gouvernement dans un communiqué.

Des gestionnaires près des opérations

Outre le volet des ressources humaines, Québec souhaite une gestion de proximité, près du terrain et des équipes.

Ce point avait d'ailleurs été mis en lumière durant la pandémie où certains établissements n'avaient pas de gestionnaire attitré ou présent sur place.

Le gouvernement entend maintenant corriger la situation en remettant en place des gestionnaires de proximité. Le projet de loi prévoit que chaque site soit sous la responsabilité d’une personne qui doit veiller à son bon fonctionnement.