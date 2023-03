Simon Daniel est de retour avec l’album Sans titre (for now)

Ça faisait plus de quatre ans que Simon Daniel n’avait pas produit de nouveau matériel musical. Le voilà de retour avec Sans titre (for now), un album aux consonances pop sur ses réflexions sur le monde actuel.

Ses sources d’inspiration ont été multiples. Grand consommateur de nouvelles, il a suivi de près la pandémie de la COVID-19, la guerre en Ukraine et les changements climatiques, notamment.

Je suis souvent branché sur les nouvelles. Je trouve ça lourd , admet l’auteur-compositeur-interprète gagnant de la FrancoFête en Acadie en 2015.

Un quatrième album

Il s’agira du quatrième album pour cet artiste originaire de Moncton. Son dernier, Nightcrawler, remonte à 2018 et contenait des textes et des sonorités plus sombres. Ce nouvel opus est réalisé par le Saskatchewanais Mario Lepage.

L'auteur-compositeur-interprète Simon Daniel a travaillé sur son nouvel album pendant les soirs et les fins de semaine. Photo : Gracieuseté : Mathieu Léger

Cette fois, avec Sans titre (for now), les compositions sont plus pop, plus énergiques.

« J’avais envie de plus de lumière. En show, je voulais présenter quelque chose de plus énergique. Mes chansons débordent rarement les 3 minutes. C’est très condensé. C’est une manière musicale pour rejoindre le plus de monde possible et de leur dire qu’ils ne sont pas seuls dans leurs angoisses. » — Une citation de Simon Daniel, auteur-compositeur-interprète

Nous sommes tous ensemble et la musique est une bonne manière de nous rassembler, d’être sur la même longueur d’onde. Il y a tellement de non-sens. La musique permet de prendre du recul, de voir ce qui se passe et de mettre un peu de sens dans tout ça , prétend-il.

Débloquer l’inspiration grâce à la collaboration

Simon Daniel a eu de la difficulté à accoucher ses chansons, de son propre aveu. La collaboration de Rémi Belliveau et de Céleste Godin a permis de débloquer son inspiration.

J’avais un gros blocage créatif au début. Ça ne voulait pas sortir. La collaboration a permis de débloquer et trouver un fil conducteur. Comme je travaille à temps plein, ce projet a été fait pendant les soirées et les fins de semaine. Ç’a été difficile, mais ç’a aussi été enrichissant et j’ai beaucoup appris sur moi-même. Et je suis très satisfait du résultat , admet-il.

Simon Daniel a présenté les pièces de Sans titre (for now) la semaine dernière à Ottawa, où il était en résidence de création. Il lancera l’album à Caraquet mercredi soir et à Moncton jeudi.

Avec des informations de L’Heure de pointe Acadie