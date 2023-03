Les emplacements potentiels du futur aréna des Sénateurs sous la loupe

Un stade de baseball sous-utilisé, des terrains de la GRC et même les quartiers généraux de la Défense nationale sur la promenade du Colonel By font l’objet de spéculations pour y installer le nouveau repère des Sénateurs d'Ottawa.

Bien que l’équipe de la LNH ait conclu un accord préliminaire avec la Commission de la capitale nationale (CCN) l'été dernier pour construire un nouvel aréna sur l'extrémité ouest des plaines LeBreton, plusieurs autres emplacements sont aussi pressentis.

Certaines suggestions circulent depuis des années, et ont été faites avant même la construction du Centre Canadian Tire dans le quartier Kanata. D’autres ont fait l’objet d’articles dans les médias, et le maire d’Ottawa a lui-même fait ses propres propositions.

Plusieurs emplacements sont considérés pour y installer le nouvel aréna des Sénateurs d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

Ces possibles emplacements comportent tous leurs lots d’avantages et d’inconvénients, même celui des plaines LeBreton. Certains semblent toutefois quelque peu farfelus.

Mark Sutcliffe a rencontré Gary Bettman à Ottawa lundi. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Avant toute chose, il faut considérer la superficie du terrain du Centre Canadian Tire qui est de 32 hectares, soit 80 acres, ce qui comprend un vaste parc de stationnement. C'est plus grand que l'ensemble des plaines LeBreton, qui s'étendent sur environ 29 hectares.

Il ne faut pas perdre de vu non plus que les futurs propriétaires de l’équipe pourraient décider de rester à Kanata indéfiniment ou pendant qu’ils négocient une entente pour un nouveau terrain.

Il faut aussi regarder les caractéristiques d’autres arénas qui accueillent des équipes de la LNH . Le Canada Life Centre de Winnipeg est l'un des arénas les plus compacts de la ligue, et il n'occupe que 1,27 hectare, soit environ trois acres. Le Centre Bell de Montréal, qui compte l'un des plus grands nombres de sièges de la ligue, a une superficie de 1,6 hectare, soit un peu moins de 4 acres, et il est situé au centre-ville.

Voici ce qu’il faut savoir sur les emplacements pressentis pour accueillir le prochain aréna des Sénateurs*.

Les plaines LeBreton

Lieu : sur la rue Albert, entre la rue Preston et l'avenue City Centre

Superficie : 2,56 hectares, selon le site web de la CCN .

Avantages : c’est un emplacement relativement central, situé à distance de marche de deux stations du train léger, Pimisi et Bayview, mais qui n’est pas rattaché à l'une ou à l'autre. Bien qu'un protocole d'entente entre la CCN et les Sénateurs ait été conclu, il n’engage en rien les futurs propriétaires. Puisque le processus est déjà en cours, il s’agit probablement de l’emplacement où l’on pourrait construire le nouvel aréna le plus rapidement, ce qui risque tout de même de prendre des années. La CCN a également des plans pour développer le secteur de la rue Albert dans les années à venir.

Inconvénients : comme l'a souligné le commissaire de la LNH , Gary Bettman, lors de son passage à Ottawa lundi, plusieurs considèrent que l’emplacement des plaines LeBreton est un peu petit . Le terrain pourrait accueillir un aréna, mais il n’y aurait pas assez d’espace pour y construire d'autres projets immobiliers qui aident souvent à financer des infrastructures semblables dans de plus petits marchés. La CCN pourrait cependant accepter d’inclure d’autres terrains dans l’entente, ce qui augmenterait le coût total, bien sûr. Toutefois, il y a peu de possibilités de stationnement dans le secteur.

Un protocole d'entente sur une portion des plaines LeBreton a été conclu entre la CCN et la LNH. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Des terrains municipaux dans la mire de Sutcliffe

La semaine dernière, lors d’une entrevue accordée à la station de radio TSN 1200, le maire Mark Sutcliffe a laissé entendre qu'il y aurait d'autres options pour accueillir un aréna. Il a fait mention de terrains appartenant à la Ville : les cours Bayview et le stade d’Ottawa (le parc RCGT), près de la station Hurdman.

L’utilisation de terrains municipaux soulève une question importante, à savoir si la Ville les vendrait ou si elle s'associerait avec les nouveaux propriétaires des Sénateurs.

Il est beaucoup trop tôt pour discuter de ces questions , a répondu M. Sutcliffe.

Et lorsqu'on lui a demandé si lui ou ses collègues avaient été approchés au sujet de la construction d’un nouvel aréna sur l’un de ces sites, il a répondu que non.

Les cours Bayview

Lieu : terrain situé au nord de la rue Scott et à l'ouest de l'avenue Bayview

Superficie : 5,42 hectares ou 13,4 acres

Avantages : il est situé sur des axes de transport en commun est-ouest et nord-sud.

Deux fois plus grandes que les plaines LeBreton, les cours Bayview offriraient plus d'espace pour développer un projet immobilier, ce qui aiderait à absorber les coûts du nouvel aréna. La Ville pourrait peut-être s’entendre pour y construire des logements abordables. Quoi qu'il en soit, cet emplacement offre davantage de possibilités de développement immobilier que les plaines LeBreton et il est situé près de la station Bayview.

Inconvénients : l’emplacement est plus éloigné du centre-ville et il n’est pas à proximité d'une d’une artère commerciale, ou même d’un projet d’artère commerciale. Et comme pour les plaines LeBreton, il n'y a pas beaucoup de stationnements payants ou sur rue à proximité.

Le terrain situé au nord-ouest de l'intersection de la rue Scott et du chemin Bayview Station, près de la station Bayview, appartient à la Ville. Il pourrait être réaménagé pour accueillir un stade, comme l'a suggéré le maire Mark Sutcliffe. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Le stade d’Ottawa (le parc RCGT)

Lieu : 302, chemin Coventry

Superficie : 6,57 hectares ou 16,2 acres

Avantages : cet emplacement est deux fois et demie plus grand que les plaines LeBreton. Il est bien situé du point de vue du transport, puisqu’il est près du réseau de train léger, et puisqu’il est accessible par l'autoroute 417 et par la promenade Vanier. Les possibilités de stationnement sont également plus nombreuses.

Inconvénients : l’aréna ne serait pas situé dans un centre-ville dynamique comme peuvent se vanter d'autres franchises de la ligue. De plus, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour créer un quartier urbain et divertissant.

Le parc RCGT, le stade de baseball qui appartient à la Ville, a aussi été proposé pour accueillir le futur aréna. Photo : Radio-Canada

Hurdman

Lieu : la station Hurdman

Superficie : 10 hectares ou 24 acres, mais c’est un terrain en forme de sablier

Avantages : ce grand terrain municipal, bien que d'une forme étrange, offre une possibilité de stationnement et de développement immobilier. Et bien sûr, il se trouve juste à côté du réseau de train léger.

Inconvénients : ce n’est pas un emplacement urbain ou dynamique. Il est situé à l'extérieur du centre-ville et il y a peu de chance de voir une communauté vibrante se développer en périphérie. La Ville avait également ciblé ce terrain ainsi que des propriétés de la CCN à proximité pour y construire des logements abordables, mais la Ville risque de perdre l’appui de la CCN si elle y installe un aréna.

Un terrain municipal près de la station Hurdman a été proposé comme possible emplacement pour l'aréna. Photo : Radio-Canada / Trevor Pritchard/CBC

Des terrains fédéraux

Outre les plaines LeBreton qui appartiennent à la CCN , un certain nombre de terrains fédéraux reviennent sans cesse dans les discussions. Certains emplacements avaient été passés sous la loupe il y a quelques années, d'autres semblent être le fruit que de folles rumeurs.

Il faut dire que le fédéral n’a jamais manifesté son intention de vendre ou de louer ces terrains. Les négociations pour y construire un aréna prendraient des années, si jamais elles allaient de l’avant. Le fédéral ne risque pas non plus de conclure une entente avec une équipe de la LNH , surtout après avoir refusé de financer la construction du Centre Vidéotron à Québec.

Les quartiers généraux de la GRC

Lieu : 1200, promenade Vanier

Superficie : 15 hectares ou 37 acres

Avantages : c’est un terrain immense qui comporte des avantages similaires à ceux du stade de baseball la Ville en matière de transport.

Inconvénients : l’édifice fédéral patrimonial qui s’y trouve est encore occupé par 1000 employés, selon ce qu’affirme la GRC .

Les quartiers généraux de la Défense nationale

Lieu : 101, promenade Colonel By, juste au nord du pont de l'avenue Laurier

Superficie : 2 hectares ou 5 acres

Avantages : c’est un emplacement central qui surplombe le canal Rideau, un site du patrimoine mondial de l' UNESCO . Il y a des possibilités de stationnement public à proximité.

Inconvénients : c’est un terrain plus petit que les plaines LeBreton. Il pourrait également y avoir des préoccupations patrimoniales puisque le nouvel aréna serait situé près du canal Rideau (comme ça a été le cas avec le Centre Shaw). De plus, 1675 employés du ministère de la Défense y travaillent toujours, même si c'est sur une base hybride.

Plus de 1600 personnes travaillent dans les quartiers généraux de la Défense nationale, au 101, promenade Colonel By. Photo : Radio-Canada / Trevor Pritchard/CBC

Une autre portion des plaines LeBreton

Lieu : sur la rue Albert, juste à l'ouest de la rue Booth

Superficie : à déterminer, mais le terrain serait probablement plus grand que les 2,56 hectares proposés par la CCN .

Avantages : il est plus proche du centre-ville et il a l’air d’un endroit plus propice à accueillir un aréna que la portion des plaines qui fait l’objet d’une entente. Il est situé juste à côté de la station Pimisi. Il y aurait aussi une plus grande possibilité de développement immobilier, en plus d’un espace de stationnement de 200 places près de la nouvelle bibliothèque centrale.

Inconvénients : il faudrait que la CCN et son conseil d'administration revoient le plan directeur des plaines LeBreton. On risquerait aussi de concentrer les visiteurs qui viendraient voir les matchs en transport en commun dans une seule station.

Le plan directeur conceptuel prévoit quatre secteurs distincts pour le développement des Plaines LeBreton. Photo : Capture d’écran - site web de la CCN

Parc de la Confédération

Lieu : sur la rue Elgin, entre le Centre national des Arts (CNA)et l'avenue Laurier

Superficie : 2,5 hectares ou 6,2 acres

Avantages : Il s'agit d'un emplacement de rêve, en plein cœur du centre-ville. Il est situé sur le réseau de transport en commun et à proximité de nombreux stationnements publics, sans oublier les bars et les restaurants de la rue Elgin et les commerces du Centre Rideau. Il est à peu près de la même superficie que le terrain envisagé sur les plaines LeBreton.

Inconvénients : c'est la proposition la plus farfelue pour accueillir un nouvel aréna. Le parc est le seul espace vert du secteur (le plus proche étant le parc Major) et il est difficile de voir ce qui pousserait la CCN à s'en départir.

Certains suggèrent même de remplacer le parc de la Confédération, géré par la CCN, par un nouvel aréna. Photo : Radio-Canada / Ian Black/CBC

Projet privé

Côte-de-Sable

Lieu : 2, avenue Robinson et 320 avenue Lees

Superficie : 2,2 hectares ou 5 acres, selon un rapport de la Ville d'Ottawa

Avantages : il s’agit d’une parcelle de terrain en forme de pointe de tarte sur l’avenue Robinson, juste à l'est de la rue Nicholas, qui est rattachée à un terrain rectangulaire sur l'avenue Lees. Un promoteur montréalais a reçu l’approbation du conseil municipal pour réaliser un projet de développement mixte, qui comprendrait quatre tours. Le quartier est relativement central, près de l'Université d'Ottawa et de la station Lees, avec un accès à l'autoroute 417.

Inconvénients : même s'il est plus près du centre-ville que d’autres emplacements, il est difficile d'imaginer un nouvel aréna dans le quartier Côte-de-Sable, qui est essentiellement résidentiel. On ne sait pas non plus quel groupe de promoteurs (s'il y en a un) fait pression pour acquérir cet emplacement.

Avec les informations de Joanne Chianello, de CBC News

* À moins d'indication contraire, les superficies des terrains proviennent du site GéoOttawa administré par la Ville.