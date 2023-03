Baisse d’achalandage sur les ponts : plus de transparence réclamée sur le 3e lien

La baisse d’achalandage mesurée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) sur les ponts de Québec et Pierre-Laporte est un indicateur clair et net, pour les partis d’opposition, que le projet de 3e lien doit être abandonné.

Selon les plus récentes données du ministère, obtenues par Radio-Canada, en janvier dernier, près de 17 000 véhicules de moins ont emprunté chaque jour les ponts Pierre-Laporte et de Québec par rapport à 2019.

Pour l’ensemble de l’année 2022, on observe également que le débit journalier moyen sur les ponts a chuté de 13 % par rapport à 2019.

Pas de 3e lien

Une autre tuile supplémentaire, une autre porte qui s’ouvre enfin pour monsieur Legault pour annoncer ce qu’on a tous compris qui arriverait tôt ou tard, c’est-à-dire qu’il n’y en aura pas de troisième lien , a affirmé mercredi matin le député de Québec solidaire, Alexandre Leduc.

Le croquis du projet de troisième lien, qui consisterait en un tunnel bitube. (Photo d'archives) Photo : site du Réseau express de la capitale

Transparence réclamée

Les partis d’oppositions accusent la Coalition avenir Québec (CAQ) de tarder avant de rendre les études disponibles. Mardi, à l’Assemblée nationale, le premier ministre François Legault a promis de dévoiler dans les prochaines semaines les études à jour concernant le troisième lien entre Québec et Lévis.

On attend toujours les études de la CAQ sur le troisième lien. On se souviendra qu’elles n’étaient pas disponibles pendant la campagne électorale. On était censé les avoir en début d’année. On attend toujours les études , a souligné le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre-Plamondon.

On se fait niaiser , a ajouté le député de la formation Pascal Bérubé.

« Moi, je garde mon sapin de Noël à la maison parce que tant que je n'ai pas eu les études sur le 3e lien, dans ma tête, c'est encore le début de l'année. » — Une citation de Pascal Bérubé

Le libéral André Fortin s’est montré cynique envers la ministre des Transports.

Les contribuables québécois se sont fait niaiser par la ministre Guilbault. Elle est allée au micro d’une conférence de presse pour vous dire : "On avait promis le début d’année. Est-ce que le début d’année, pour vous, c’est fin mai, fin juin?" Moi, j’arrête de dire bonne année au monde le 10 janvier. Si Geneviève Guilbault pense qu’on est encore en début d’année, je lui souhaite bonne année Geneviève , a-t-il lancé.

Méthode questionnée

Le maire de Québec, en mission en Scandinavie, a lui aussi commenté ces données. Il n’y voit pas pour autant un signe que le troisième lien doit être abandonné. Bruno Marchand remet plutôt en question la méthode utilisée par le ministère.

Le maire de Québec, en mission en Scandinavie, a lui aussi commenté ces données. Photo : Radio-Canada

Quels seront les chiffres dans 5, 10, 15 et 20 ans? C’est ça qui m’importe. Quand les gens nous disent qu’il n’y a pas tant de circulation à Québec, bien dans 30 ans, il va y en avoir beaucoup plus. Ce sont des gens qui entrent dans un réseau routier qui n’est pas plus large. Il faut développer la capacité sur les ponts , a-t-il avancé.

Rien du fédéral

Le député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos, répète qu’il n’est pas question qu’Ottawa finance le troisième lien.

Des études doivent être dévoilées par le gouvernement du Québec. Nous les attendons tous. Le gouvernement canadien a déjà annoncé qu’il n’investissait plus dans de nouvelles autoroutes et certainement pas dans des milieux urbains fragiles , a-t-il mentionné.

Le député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos, répète qu’il n’est pas question qu’Ottawa finance le troisième lien. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Les données du ministère et les critiques des partis d’opposition ne semblent pas ébranler Geneviève Guilbault.