Patrick Senécal ou l’importance du roman noir dans la littérature québécoise

1- Quelle est votre relation avec les salons du livre?

Un rapport de pur plaisir. J'aime rencontrer les lecteurs et lectrices, j'aime revoir les collègues, j'aime sortir le soir, j'aime revoir différentes villes du Québec ou de l'Europe. Juste du plaisir. Un bel équilibre avec mon travail si solitaire.

2- Quel est votre livre de chevet?

Je n'ai pas de livre de chevet précis, je suis toujours en train de lire un livre différent.

3- Quel est le livre qu’il faut absolument avoir lu dans une vie? Pourquoi?

« Il n'y a aucun livre qu'il faut absolument avoir lu dans sa vie, mais pour jouer le jeu, je dirais Germinal, d'Émile Zola. Parce que c'est peut-être le premier vrai roman révolutionnaire, parce que c'est sans concession, parce que c'est aussi efficace qu'un thriller. »

4- Quel est le livre qui n’aurait jamais dû être adapté au cinéma?

Ouf! Il y en a tellement. Je dirais Pet Sematary, de Stephen King. Impossible de rendre l'horreur psychologique et émotive de ce roman qui fait mal.

5- Quel est le mot que vous utilisez trop souvent dans votre écriture?

Il y en a quelques-uns... Perplexe en est un. Incrédule, aussi. Je parle un peu trop souvent des yeux de mes personnages.

6- Comment vous vient l’idée du titre d’un livre?

Ho, ça dépend. En général, je l'ai dès le début, mais pas toujours. Là, en ce moment, j'en suis au tiers de mon roman et je n'ai toujours pas de titre. Il va m'apparaître un moment donné, comme ça.

7- Qu’est-ce que vous écoutez pour vous détendre?

J'ai une playlist de musique que j'appelle mollo , et il y a de tout : du jazz soft, du Matt Elliott, du Dominique Fils-Aimé, du Patrick Watson, du Piers Faccini...

Dominique Fils-Aimé Photo : Andréanne Gauthier

8- Quel est le personnage littéraire que vous aimeriez avoir créé?

J'aurais aimé avoir créé le personnage de Cathy dans À l'est d'Eden. Elle est le Mal absolu et en même temps terriblement humaine. Je l'ai découverte à 16 ans et cela m'a beaucoup influencé pour mon écriture.

9- Quel est le livre qui vous a le plus touché dans la dernière année?

Dolce Agonia de Nancy Huston. Un livre qui date de 2001, mais qui m'a jeté à terre. La virtuosité narrative est formidable, la psychologie des personnages très juste, c'est un livre terrible qui parle de la mort et de l'absurdité de nos existences, mais qui pourtant célèbre la vie.

10- De quoi êtes-vous le plus fier en tant qu'auteur?

D'avoir montré que les thrillers, les romans noirs, les romans d'horreur ont leur place dans la littérature québécoise, pas seulement dans celle d'ailleurs.