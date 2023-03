Des étudiants demandent au gouvernement provincial de faciliter l’accès à la naloxone

En 2022, 421 Saskatchewanais sont morts d'une surdose de drogue, selon le Bureau des coroners de la Saskatchewan. Ce chiffre est le nombre le plus élevé jamais enregistré.

Pour le seul mois de janvier 2023, 55 décès par surdose de drogue ont été suspectés en Saskatchewan, soit six de plus qu'en janvier 2022.

Le président du groupe universitaire Students for Harm Reduction and Informed Policy (SHRIP), Ryan Krocha, affirme qu' il s'agit probablement de l'une des crises de santé publique les plus répandues que nous ayons connues en Saskatchewan ces dernières années, si on exclut la COVID-19.

Il ajoute que la province devrait également offrir des sites de consommation supervisés.

Le SHRIP doit rencontrer le ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Everett Hindley, le 4 avril.

Dans des notes d'information adressées au gouvernement provincial, le groupe universitaire lui demande de non seulement financer le vaporisateur nasal de naloxone, mais aussi distribuer activement le médicament au lieu de demander passivement aux gens de payer et de prendre des trousses dans les pharmacies.

La demande du SHRIP est appuyée par d'autres organismes comme l'Association médicale de la Saskatchewan ainsi que le Syndicat des Infirmières de la Saskatchewan.

Emile Gariepy est la responsable de la réduction des méfaits et est une technicienne-ambulancière paramédicale auprès du centre Nēwo Yōtina Friendship Centre qui est un site de consommation supervisée.

Elle appuie la demande du SHRIP et affirme que le centre reçoit plus de 400 clients qui viennent chercher de l'aide tous les mois.

« Il faut qu'ils réalisent qu'il y a un problème de drogue. Il existe depuis longtemps et on ne s'y attaque pas. » — Une citation de Emile Gariépy, responsable de la réduction des méfaits et auxiliaire médical de premier recours à Nēwo-Yōtina Friendship Centre.

Au cours de la période de questions de lundi, le ministre Hindley a déclaré que la province travaillait sur un projet pilote de groupe de travail sur les drogues pour aider à faire face à la crise des opioïdes.