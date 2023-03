Tim Halman repousse l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du littoral

L'automne dernier, il avait dit que les règlements de la loi étaient presque terminés et qu'il prévoyait les présenter à ses collègues du cabinet, afin que la loi puisse être proclamée au cours du premier semestre de 2023.

Le ministre de l'Environnement, Tim Halman, ne peut pas dire quand les règlements de la loi seront terminés. Photo : CBC / Robert Short

Mais mardi, le ministre a plutôt annoncé qu’il a demandé aux responsables de son ministère de faire d’autres consultations communautaires plus ciblées .

Il est inquiet, car selon lui trop de propriétaires ne savent même pas que la loi existe .

« Nous devons nous assurer que les Néo-Écossais comprennent en quoi consistent les règlements; il est évident que beaucoup de propriétaires ne le comprennent pas. » — Une citation de Tim Halman, ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse

L'ancien gouvernement libéral a adopté la loi en 2019. Elle vise à préciser l'emplacement des nouveaux aménagements par rapport aux zones cotières. Elle doit aussi protéger les marais salés, les dunes et tout autre écosystème côtier.

Les premières consultations communautaires ont eu lieu en 2018 après le dépôt du projet de loi à l'Assemblée législative, suivie d'une autre ronde en 2021 pendant l'élaboration des règlements.

Le porte-parole libéral en matière d'environnement, Iain Rankin, trouve ridicule que le gouvernement procède à une troisième ronde de consultations communautaires plutôt que de proclamer la loi. Photo : Radio-Canada

Le porte-parole libéral en matière d'environnement, Iain Rankin, faisait partie du gouvernement qui a adopté le projet de loi et a été ministre de l'Environnement lors de consultations rigoureuses avec des représentants municipaux de toute la province.

Nous avons fait d'importantes consultations à partir du moment où nous avons adopté la loi , dit-il.

Je pense que c'est ridicule

À son avis, ce n’est plus le temps de consulter , il faut agir. La loi doit aussi indiquer où il n'est plus sécuritaire de se bâtir le long du littoral et cette information est vitale pour bien des gens.

Nous sommes à un moment où nous devons protéger les gens , dit Iain Rankin.

La porte-parole du NPD en matière d'environnement, Susan Leblanc, affirme que l'éducation du public sur la Loi sur la protection du littoral ne devrait pas se faire au détriment de son entrée en vigueur. Photo : Radio-Canada / CBC

La porte-parole du NPD en matière d'environnement, Susan LeBlanc, dit que c’est inacceptable que le gouvernement n'ait toujours pas proclamé la loi à un moment où l'élévation du niveau de la mer et l'érosion côtière sont des problèmes croissants.

Si les gens ne sont pas au courant de la loi, Susan LeBlanc croit que le gouvernement doit les éduquer, mais ça ne doit pas se faire au détriment de la proclamation de la loi.

Je suis tout à fait en faveur de la consultation communautaire , dit-elle

Ça a déjà été fait, maintenant le temps est à l'éducation communautaire.

Tim Halman ne dit pas quand les règlements seront terminés ni quand le gouvernement sera prêt à mettre la loi en vigueur.

À ce stade, nous nous concentrons sur les consultations , précise-t-il. Je ne peux pas parler de dates précises.