Nouveau coup de pouce financier pour la Société de transport de Saguenay

Au total, la société de transport aura touché 7 498 926 $ depuis 2020 en provenance de Québec.

L'argent provient du Programme d'aide d'urgence au transport collectif qui a été majoré dans le budget provincial de mardi dernier.

Cette somme d’argent vise à permettre à la STS de maintenir son offre de service à la population de Saguenay.

Assurer et offrir un service plus complet à la population sera possible pour la STS grâce à cette somme supplémentaire accordée par notre gouvernement , mentionne le député de Jonquière, Yannick Gagnon.

Le gouvernement tiendra par ailleurs des consultations au printemps sur les enjeux de financement du transport collectif.