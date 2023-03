Daniel Bélanger donnera un premier spectacle en carrière à Lac-Mégantic

L'auteur-compositeur-interprète, Daniel Bélanger fait partie de la programmation du festival Colline de Lac-Mégantic aux côtés de Lisa Leblanc et de Jean-Michel Blais.

Cette troisième année de l'événement coïncide avec le dixième anniversaire de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic.

Dans le contexte, le directeur artistique du festival, Hubert Lavallée-Bellefleur explique qu'il était important cette année que la programmation reflète les attentes de la communauté et réponde aux demandes des citoyens. On voulait vraiment offrir des artistes que les gens avaient vraiment envie de voir chez eux.

Ainsi, Daniel Bélanger donnera son premier spectacle en carrière à Lac-Mégantic.

Autant de la part du public qui me demande depuis très longtemps Daniel Bélanger à Lac-Mégantic que de l'artiste aussi qui a envie de venir livrer [son spectacle] aux gens pour un peu souligner [l'anniversaire de la tragédie] et donner cette petite brise de réconfort , ajoute Hubert Lavallée-Bellefleur.

L'artiste à la longue feuille de route montera donc sur la scène principale le 12 août prochain. Cette dernière est située à l'extérieur, dans une prairie, à quelques minutes à pied du centre-ville.

De la musique et des étoiles

Le festival Colline se tient en pleine période des Perséides, ce qui permet de créer une ambiance unique.

D'ailleurs, le directeur artistique confie que la soirée d'ouverture ne passera pas inaperçue avec la présence du pianiste Jean-Michel Blais qui sera accompagné de trois autres musiciens.

« Ça vient avec la livraison d'un piano à queue en plein milieu de la prairie. [...] La petite folie qui se dégage de ce genre d'événement, moi, j'ai déjà des frissons. » — Une citation de Hubert Lavallée-Bellefleur, directeur artistique du festival Colline

L'intention des organisateurs est aussi de faire bouger le public, et l'occasion sera belle avec Lisa Leblanc qui est attendue le vendredi soir.

Il va y avoir les événements commémoratifs par la Ville au mois de juillet. [...] Le festival Colline c'était d'en faire une pensée pour la communauté. Ça n'enlève pas qu'on veut faire le party à un certain niveau.[...] Le but c'est de venir s'amuser et de venir profiter pleinement de la nature.

« Il y a un bel équilibre avec un peu plus de douceur, mais c'est aussi un moment pour venir lâchez son fou. » — Une citation de Hubert Lavallée-Bellefleur, directeur artistique du festival Colline

Aux trois spectacles principaux s'ajoutent d'autres événements diversifiés et gratuits présentés un peu partout dans la ville, dont un spectacle d'Alfa Rococo en après-midi.

Le festival Colline se déroulera du 10 au 13 août.