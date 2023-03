L’enquête du coroner sur la mort d’un détenu wolastoqey au N.-B. aura lieu en mai

Skyler Brent Sappier-Soloman, 28 ans, membre de la communauté autochtone de Neqotkuk qui est aussi connue sous le nom de Tobique, est tombé malade dans le Centre correctionnel régional de Saint-Jean. Quelques jours plus tard, le 29 janvier 2022, il a été transporté à l’Hôpital régional de Saint-Jean, selon sa famille.

Le patient est mort dans cet hôpital au petit matin du 31 janvier 2022.

Le coroner Michael Johnston avait annoncé qu’une enquête aurait lieu, sans préciser à quel moment. Le Bureau du coroner en chef a indiqué mardi que l’enquête aura lieu du 16 au 19 mai dans le palais de justice de Saint-Jean.

Des recommandations pour prévenir d’autres décès

Le coroner qui présidera l’enquête et les membres du jury vont écouter publiquement les témoins et examiner les éléments de preuve pour établir les circonstances et les faits entourant le décès de Skyler Brent Sappier-Soloman.

Le jury aura l’occasion de formuler des recommandations dans le but de prévenir tout autre décès dans des circonstances similaires.

La famille du défunt a été informée qu’il avait la COVID-19, selon le chef de Neqotkuk, Ross Perley. M. Sappier-Soloman avait été vacciné contre cette maladie et il avait reçu une dose de rappel, a précisé M. Perley. Selon la famille, il n’avait aucun problème de santé sous-jacent.

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a expliqué qu’il ne soupçonnait aucun acte suspect ni d’atteinte à soi-même pour la mort de M. Sappier-Soloman.

Le ministère n’a pas dit que le détenu avait la COVID-19. Les renseignements sur la santé d’une personne sont protégés par les lois sur la vie privée, a expliqué un porte-parole.

Les services des coroners au Nouveau-Brunswick constituent un organisme indépendant. Ses enquêtes sont des procédures judiciaires officielles qui n’attribuent aucune responsabilité juridique à qui que ce soit.

Avec des renseignements de CBC