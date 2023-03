Des sommités de la technologie demandent un moratoire sur le développement de l’IA

Les systèmes d’ IA pouvant rivaliser avec l’intelligence humaine peuvent poser un grand risque pour l’humanité , plaident les quelque 1000 signataires de la lettre publiée par le Future of Life Institute, un organisme qui cherche à limiter les risques associés au développement des nouvelles technologies.

On compte parmi les signataires des spécialistes chevronnés comme le Montréalais Yoshua Bengio, ou encore des chefs d’entreprise comme Elon Musk et Steve Wozniak, cofondateur d’Apple.

Ils ne demandent pas à suspendre l’ensemble de la recherche sur l’intelligence artificielle, mais plutôt ce qui touche au développement des systèmes plus puissants que GPT-4 pendant au moins six mois . En très peu de temps, ChatGPT, développé par la firme OpenAI, a rapidement gagné en popularité grâce à ses capacités étonnantes… et ses ratés. Des recettes  (Nouvelle fenêtre) aux travaux universitaires, le grand public a pu constater que ChatGPT est capable de comprendre des tâches qu’on croyait jusqu’ici être réservées au cerveau humain.

« Dans les derniers mois, les laboratoires d’intelligence artificielle se sont engagés dans une course effrénée pour développer et déployer des systèmes numériques toujours plus puissants que personne – pas même leurs créateurs – ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable. » — Une citation de Extrait de la lettre ouverte

Le moratoire temporaire exigé par les signataires devrait être utilisé pour élaborer des protocoles de sécurité pour la conception et le développement de l’intelligence artificielle, comme la création d’entités pour réguler l’ IA , des systèmes pour distinguer clairement le vrai du synthétique et des mécanismes pour déterminer à qui revient la responsabilité dans des cas où l’ IA causerait des méfaits ou du tort.

De tels mécanismes sont d’autant plus importants en raison du fait que c'est l'une des industries les plus concentrées dans le monde , soulignait la semaine dernière Kate Crawford, spécialiste des implications sociales et politiques de l'intelligence artificielle lors du lancement d’un livre intitulé Angles morts de la gouvernance de l'intelligence artificielle publié conjointement par l' UNESCO et le Mila, l’Institut québécois d'intelligence artificielle.

Selon Mme Crawford, six entreprises se partagent la vaste majorité de ce secteur.

À cela s’ajoutent les nombreuses questions éthiques soulevées par les logiciels d'hyper trucage (deep fakes), les systèmes qui génèrent des œuvres d’art en synthétisant des informations à partir d’œuvres existantes, les biais implicites (notamment raciaux) que peuvent assimiler les IA et les systèmes militaires pouvant localiser des cibles de manière autonome.