Le budget fédéral dresse la table pour de prochains gestes verts en Colombie-Britannique

Aux côtés du crédit de TPS pour l’épicerie, d’assouplissements possibles pour les Canadiens qui ont du mal à rembourser leur hypothèque avec une prolongation possible de la période d’amortissement au-delà de 25 ans et des fonds annoncés pour la mise en place d'un régime canadien de soins dentaires, Ottawa annonce un total de 80 milliards pour les 10 prochaines années, destinés à la construction d’une économie propre.

On veut rendre l’alternative facile, mais en parallèle, on ne met pas le frein sur les investissements dans les énergies fossiles , regrette Robert Godin, professeur au département de chimie de l'Université de la Colombie-Britannique.

Un segment de pipeline est descendu dans la rivière Coquihalla par Trans Mountain près de Hope, en Colombie-Britannique, le 9 août 2022 Photo : Trans Mountain Corporation

Une part importante de l’enveloppe, soit 26 milliards de dollars, doit servir à la création d’un crédit d’impôt remboursable de 15 % pour les investissements dans l’électricité propre.

Ce crédit sera notamment offert aux sociétés d’État et aux services publics d’électricité, comme BC Hydro. Ce crédit concerne autant les nouveaux projets que ceux de rénovation d'installations existantes.

Aussi, une enveloppe de 20 milliards de dollars de la Banque de l’infrastructure du Canada servira à du financement stratégique. De plus, 11 milliards de dollars iront à la création d’un autre crédit d’impôt remboursable, de 30 % cette fois, pour les investissements dans les technologies propres.

À ce chapitre, le gouvernement fédéral espère faire croître le secteur des biocarburants et faire notamment appel à l’industrie forestière de la Colombie-Britannique.

Des groupes environnementaux s'inquiètent que des entreprises utilisent des arbres entiers plutôt que des déchets de bois pour produire les granulés qui sont vendus comme biocarburant. Photo : Offerte par Stand.earth

Aussi, le gouvernement propose que le crédit d’impôt à l’investissement dans le captage, l’utilisation et le stockage du carbone soit mis à disposition pour les projets qui stockeraient du CO2 en utilisant un stockage géologique dédié en Colombie-Britannique, en plus de la Saskatchewan et de l’Alberta.

Les annonces faites par Ottawa mardi s’ajoutent aux 23 milliards de dollars déjà mentionnés dans la mise à jour économique de l’automne dernier, en vue de la création d’un crédit d’impôt remboursable pour les investissements dans l’hydrogène propre.

Corridors maritimes verts et protection des baleines

Ottawa accorde 165,4 millions de dollars sur sept ans à Transports Canada pour l’établissement d’un programme de corridors maritimes verts. Il s'agit de réduire l’incidence du transport maritime sur les communautés et les écosystèmes environnants.

Ce programme doit contribuer à accélérer le lancement de la prochaine génération de navires propres. Il doit aussi stimuler les investissements dans les technologies d’alimentation à quai et donner la priorité aux navires à faibles émissions et à faible bruit dans les ports.

« C’est une bonne chose que le gouvernement reconnaisse qu’avec l’augmentation des navires dans la mer des Salish, on a besoin d’investissements pour limiter les impacts sur l’environnement. » — Une citation de Christianne Wilhelmson, directrice de l’organisme de défense de l’environnement Georgia Strait Alliance

On espère que le fédéral n’en profitera pas pour donner son feu vert au nouveau terminal de Roberts Bank , au sud de Vancouver, ajoute Christianne Wilhelmson.

Des trois groupes distincts d'épaulards en Colombie-Britannique, les épaulards résidents du Sud et du Nord sont ceux qui se nourrissent exclusivement de poisson. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Dans son budget, Ottawa investit également 151,9 millions de dollars sur trois ans pour renforcer la protection des baleines, notamment la baleine noire de l’Atlantique Nord, le béluga de l’estuaire du Saint-Laurent et l’épaulard résident du Sud, en voie de disparition, en Colombie-Britannique.

Renforcer des corridors commerciaux

Ottawa souhaite aussi renforcer les corridors commerciaux du pays, l’épine dorsale des chaînes d’approvisionnement, mises à mal durant des événements majeurs tels que la pandémie et les inondations de 2021. Pour ce faire, le gouvernement injecte 60 millions de dollars à l’administration portuaire de Prince Rupert pour augmenter la capacité ferroviaire.

Vue aérienne du port de Prince Rupert. Photo : Autorité portuaire de Prince Rupert

D’après le gouvernement fédéral, cet investissement doit soutenir l’économie de la région et favoriser la diversification des échanges commerciaux grâce à l’augmentation des exportations vers les marchés asiatiques.

Suivi de la commission Cullen

Presque un an après la publication du rapport de la commission Cullen portant sur le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique, le gouvernement fédéral entend apporter des modifications législatives au Code criminel et à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC-FAT) afin de renforcer les outils d’enquête, d’application de la loi et d’échange d’information.

Avec des informations de Francis Plourde