Un Sherbrookois lauréat du Prix de la justice du Québec

Gaétan Bégin, désormais octogénaire, dit avoir été agressé sexuellement à plusieurs reprises par un prêtre de sa paroisse, en Beauce, entre 1954 et 1957, alors qu’il était adolescent.

Le Sherbrookois s’est battu pour faire abolir le délai de prescription de 30 ans qui était fixé pour pouvoir intenter une poursuite civile contre un présumé agresseur. Déposé en juin 2020, le projet de loi 55, alors parrainé par la ministre de la Justice de l’époque, Sonia LeBel, avait été adopté en un temps record, à l'unanimité.

Gaétan Bégin est également un des représentants d’une action collective autorisée par la Cour supérieure contre le diocèse de Québec.

Une contribution exceptionnelle pour l’accès à la justice

Par voie de communiqué, la députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, salue la persévérance de M. Bégin. Non seulement le délai de prescription a finalement été aboli, mais on l’a fait de manière rétroactive. C’est exceptionnel de changer une loi de manière rétroactive, et dans ce cas-ci ça a redonné à des milliers de victimes le droit de réclamer justice , a-t-elle indiqué.

Gaétan Bégin et la députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie. Photo : Photo courtoisie

« Depuis, plusieurs recours collectifs ont été entrepris, alors qu’ils auraient difficilement pu l’être avant le changement à la loi. M. Bégin mérite pleinement qu’on souligne sa contribution exceptionnelle pour l’accès à la justice. » — Une citation de Christine Labrie, députée solidaire de Sherbrooke

En juillet dernier, le Sherbrookois et d’autres victimes d’agressions sexuelles commises par des membres du clergé catholique avaient demandé au pape François de leur rendre justice et de leur présenter des excuses officielles.

Cette demande avait été transmise directement au pape dans une lettre ouverte, à quelques semaines de la visite du souverain pontife au Canada. Pour lui, les excuses du pape représentaient sa priorité .