Le studio de danse District 5 de Trois-Rivières impressionne à Canada’s got talent

La troupe de danse Conversion du studio District 5 de Trois-Rivières a subjugué les juges et a tiré quelques larmes lors des auditions à l’émission Canada’s got talent. Tellement, qu’au terme de leur première présence à la compétition, la troupe a obtenu un “golden buzzer” - un bouton d’or qui lui vaut de passer directement à la demi-finale.

Dès le départ, sa présence sur scène impressionne. La troupe compte 36 danseurs, ce qui est une première pour l’émission. Les danseurs ont d’abord raconté que leur numéro se voulait un hommage à leur entraîneur Vincent Desjardins : il nous a vu grandir , déclare une des danseuses qui a rappelé que la troupe est comme une famille. C’est pourquoi la chorégraphie se voulait un hymne à la naissance de l’enfant de leur entraîneur et de sa conjointe.

Sur une trame réalisée par Desjardins, reprenant les sons du cœur de son enfant que l’on peut entendre à l’échographie, les danseurs ont offert un numéro de danse contemporaine en parfaite synchronicité. Ils ont habité la scène en exécutant de nombreux déplacements tout en fluidité et ont offert une interprétation tellement sentie qu'elle en a tiré les larmes de certains juges et de spectateurs. La chorégraphie s’est terminée dans un ahurissant numéro réalisé à l’aide d’un drap noir, à travers lequel des danseurs cachés derrière pouvaient glisser leurs mains et leurs bras, encerclant le personnage principal placé à l’avant et en le soulevant même de terre.

Le public leur a donné une ovation spontanée. Émue, la juge Trish Stratus a déclaré que les 36 danseurs ont dansé comme une seule personne. Howie Mandel pour sa part a déclaré que les meilleurs danseurs canadiens provenaient du Québec.

Plus de 200 personnes étaient réunies au Collège Laflèche pour regarder l’émission en direct. Vincent Desjardins y était aussi. Au moment de l’enregistrement de l’émission, le chorégraphe se trouvait en Arabie Saoudite avec Cirque du Soleil.

Avec les informations de Kassandra Lebel