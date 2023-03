Budget fédéral : les territoires saluent plusieurs investissements clés d’Ottawa

Le budget fédéral 2023, présenté mardi par la ministre des Finances Chrystia Freeland , propose plusieurs mesures qui visent notamment à renforcer l’autodétermination des Premières Nations et à alléger le fardeau fiscal des résidents du Grand Nord, soit des mesures qui sont bien accueillies par les gouvernements des trois territoires.

En plus d’un rabais d’épicerie et d’un nouveau programme de soins dentaires, Ottawa propose une enveloppe de 33,5 milliards de dollars pour financer des projets de transports en commun et des infrastructures vertes un peu partout au pays.

Sans spécifier de montant précis, le fédéral assure aussi vouloir appuyer des projets dans le Nord afin de réduire la dépendance au diesel. Ceci comprend l'expansion du barrage hydroélectrique d’Atlin, dans le nord de la Colombie-Britannique, et du barrage de Taltson Hydro, aux Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.).

Une enveloppe de 40 millions de dollars servira également à construire un nouveau port en eau profonde à Qikiqtarjuaq, sur la côte est de l’île de Baffin, au Nunavut. Selon le budget, ce projet renforcera la connexion du territoire aux marchés régionaux et mondiaux.

Un investissement de 6,9 milliards de dollars sur 12 ans est prévu pour le programme de remise en état des mines abandonnées du Nord pour continuer à soutenir les activités d’assainissement de l’environnement en lien avec huit sites miniers abandonnés au Yukon et aux T.N.-O.

Un budget plus national

D'après le député fédéral du Yukon, Brendan Hanley, le budget comporte surtout des mesures qui s’appliquent à l’ensemble du pays et moins d’investissements spécifiques à chaque région.

Je pense que tout le monde reconnaît que l’on continue de vivre une vie dure économiquement et qu’il faut réagir, mais on ne peut pas réagir avec de grosses dépenses parce que cela menacerait d’amplifier la situation de l’inflation , souligne-t-il.

« Ce n’est pas un budget pour danser dans les rues parce que c’est une autre réalité pour le moment où il faut être très très prudent avec les dépenses. » — Une citation de Brendan Hanley, député fédéral du Yukon

Néanmoins, la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, salue plusieurs mesures qui auront des répercussions pour les communautés du nord.

En plus du financement pour les soins de santé, j’ai également remarqué la création d’une ligne 988 de prévention du suicide à l’échelle nationale. Voilà une excellente nouvelle , écrit-elle dans une déclaration.

Le premier ministre du Nunavut, P.J. Akeeagok, se dit aussi heureux des investissements en santé et souligne l’importance d’un financement pour favoriser la réconciliation sociale et économique des régions inuit.

Le premier ministre du Nunavut, P.J. Akeeagok, souligne entre autres les investissements annoncés pour le remboursement des déplacements médicaux. Photo : David Gunn/CBC

Nous continuerons de travailler avec le gouvernement fédéral pour obtenir un financement pour le logement et les infrastructures afin de bâtir le Nunavut que nous envisageons dans notre mandat de Katujjiluta, soit un territoire avec des communautés fortes, saines et prospères où les Nunavummiut peuvent prospérer , indique le ministre des Finances du Nunavut, Lorne Kusugak.

Dans l’ensemble, le premier ministre du Yukon, Ranj Pillai, se dit prudemment optimiste en regardant le budget du gouvernement fédéral, mais souligne qu’il faudra plus de temps pour bien comprendre l’ampleur des mesures et de leurs impacts sur les Yukonnais.

Crédit d’impôt sur l’exploitation du minerai critique

Un crédit d’impôt annoncé par Ottawa semble prometteur pour le Yukon, selon le premier ministre du Territoire, Ranj Pillai. Le crédit prévoit un remboursement équivalent à 30 % du coût des investissements pour l’exploitation de certains minéraux critiques, présent sur le territoire.

Selon le premier ministre du Yukon, Ranj Pillai, il faudra un certain temps pour bien mesurer l'impact du budget déposé mardi. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

La mesure réjouit également son homologue des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane.

Les T.N.-O. sont une administration dotée d’un grand potentiel énergétique et de minéraux critiques, mais dont la population est peu nombreuse et les ressources financières, limitées. Nous ne pouvons pas relever seuls nos défis en matière d’infrastructures, et le gouvernement du Canada est un partenaire clé dans cette entreprise , explique-t-elle.

Logement et réconciliation

Plusieurs mesures annoncées par la ministre des Finances, Chrystia Freeland, mardi, s’adressent aux communautés autochtones à travers le pays, dont un investissement de 4 milliards de dollars sur sept ans pour mettre en œuvre une stratégie de logement autochtone.

Caroline Cochrane, la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, approuve les fonds alloués par le budget fédéral. Photo : Radio-Canada / Walter Strong

La situation du logement aux T.N.-O. a grand besoin d’investissements. J'espère que cette nouvelle somme contribuera à faire une différence importante en vue de s’attaquer de façon significative au manque de logements adéquats , souligne la première ministre des T.N.-O.

Plusieurs enveloppes visent d’ailleurs à favoriser une plus grande participation des Autochtones aux évaluations environnementales de grands projets de développement et à renforcer l’autodétermination des communautés autochtones à travers le Canada.