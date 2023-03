Le crabe des neiges fait son entrée dans les poissonneries

Les crabiers de l’estuaire, de la zone 17, ont pris la mer très tôt lundi matin pour rapporter les premiers débarquements à quai mardi.

Les premiers débarquements de crabes des neiges ont eu lieu mardi à la Poissonnerie Gagnon à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Sophie Martin

Les étals de la Poissonnerie Gagnon à Rimouski, par exemple, se sont remplis rapidement de crabe des neiges.

La belle saison est officiellement arrivée aujourd’hui, lance la copropriétaire de la Poissonnerie Gagnon, Sarah Landry. Le gros du crabe, on le vend pas mal dans les trois premières semaines après le premier débarquement. Notre objectif c’est vraiment de vendre du volume et […] normalement avec le crabe on se rend pas mal à la mi-mai ou fin mai.

Cette année, le prix du crabe vivant se situe autour de 8 $ la livre. Pour ce qui est du crabe cuit, il est question d’environ 18 $ la livre. L’an dernier, une livre de crabe cuit coûtait environ 30 $.

Les premiers débarquements de crabes des neiges ont eu lieu mardi après-midi dans les poissonneries de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Sophie Martin

Cette baisse de prix soulage Mme Landry. Ça fait vraiment du bien honnêtement de retrouver les prix qui sont comme avant la pandémie, carrément, et c’est quelque chose qui est apprécié autant pour nous que pour le consommateur, croit-elle. Ça nous rend vraiment heureux.

Certaines personnes ont d’ailleurs fait la file mardi après-midi dans des poissonneries pour mettre la main sur le crustacé fraîchement débarqué.

Les crabiers de la zone 17 ont vu leur quota augmenter de 15 % cette année. Ils pourront donc récupérer 1400 tonnes jusqu’au mois de juin.

Avec les informations de Sophie Martin et d’Édouard Beaudoin.