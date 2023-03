Budget 2023 : opposition et organismes communautaires déçus au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Tour à tour, les députés d’opposition de la région ont accusé les libéraux d’être dépensiers et de présenter des mesures destinées à les maintenir au pouvoir.

Tout le monde le sait, on n’appuiera pas ce budget-là. On a parlé d’équilibre budgétaire qui était supposé arriver en 2027-2028. Là, on nous dit qu’il n’y a plus de chiffres. Ça n’existe plus, ça ne compte plus. C’est un gouvernement qui dépense et qui dépense dès le début , a martelé le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel.

Le député conservateur Richard Martel. Photo : Radio-Canada

Son homologue du Bloc québécois dans Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, a lui aussi fait part de sa déception.

Je pense que c’est un gouvernement pour se maintenir au pouvoir. C’est ce que les libéraux ont fait. Ils ont pensé à leur avenir immédiat plutôt que d’avoir une vision de l’avenir des gens qu’ils représentent , a soulevé le député jeannois.

Alexis Brunelle-Duceppe est député du Bloc québécois dans Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

Richard Martel s'attend à des investissements pour les hangars de la Base de Bagotville, tandis qu’Alexis Brunelle-Duceppe souhaite analyser le budget avant de se prononcer sur les 100 millions de dollars annoncés pour l’industrie forestière et juger si ces mesures seront bonnes pour le Québec.

Les organismes communautaires sur leur appétit

Des représentants d’organismes communautaires, qui ont perpétué la tradition en visionnant la couverture du budget à la télévision, s’attendaient notamment à des mesures pour bonifier le logement social. Rien n’a été annoncé à ce sujet.

Le crédit sur la taxe des produits et services (TPS) instauré par les libéraux, qualifié de rabais-épicerie , provoque des réactions mitigées. La mesure destinée aux familles à faible revenu équivaut à quelques centaines de dollars par année, des montants jugés insuffisants selon le coordonnateur de LASTUSE, Sylvain Bergeron.

Le porte-parole de LASTUSE dénonce aussi l’absence d’une réforme véritable du régime d’assurance-emploi.

Sylvain Bergeron, coordonnateur de LASTUSE du Saguenay Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

On nous avait promis une réforme de l’assurance-emploi. Même la ministre Le Bouthillier avait dit qu’il y aurait une réforme cette année dans le budget. Elle n’est pas là. Ça fait six ans que la ministre fait des consultations, et elle n’est toujours pas là. Le régime est encore tout à fait désuet, mais ce qu’on constate, c’est qu’ils vont encore voler de l’argent dans la caisse de l’assurance-emploi parce qu’ils prévoient des surplus , a-t-il lancé.

Le programme d’assurance-emploi sera bonifié de cinq semaines pour les travailleurs saisonniers.

Le gouvernement de Justin Trudeau anticipe un déficit de 43 milliards de dollars pour l’année 2022-2023.

Avec les informations de Julien Boudreault-Gauthier