Le NPD satisfait du budget, les conservateurs et les bloquistes mécontents

Oui, on va appuyer ce budget , a répondu sans hésiter le chef néo-démocrate Jagmeet Singh lors d'une mêlée de presse dans le foyer de la Chambre des communes.

On est fiers des victoires qu'on a obtenues, a-t-il poursuivi. On est fiers du fait que les soins dentaires sont là. On est fiers du fait qu'on a forcé ce gouvernement à mettre plus d'argent dans la poche des gens.

L'entente de soutien et de confiance conclue il y a un an précisait en effet que les libéraux devaient lancer cette année un nouveau programme de soins dentaires pour les mineurs, pour les personnes âgées et pour les personnes vivant avec un handicap, et que ce programme serait étendu aux familles dont le revenu annuel est inférieur à 90 000 $, soit précisément ce qui a été annoncé mardi.

En prime, le remboursement, que les libéraux associent à un rabais sur l'épicerie, est en fait ce que réclamait le NPD – et qui ne figurait pas dans l'entente –, soit le fait de doubler à nouveau le crédit pour la TPS .

Ainsi, les couples avec enfants recevront jusqu'à 467 $, les personnes seules sans enfant, jusqu'à 234 $, et les personnes âgées, un supplément de 225 $ en moyenne. Cette mesure aidera 11 millions de Canadiens.

Ça n'a pas de bon sens!

Le moins qu'on puisse dire, c'est que les néo-démocrates ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde que leurs collègues du Bloc québécois et du Parti conservateur.

Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada Photo : Reuters / Patrick Doyle

Ça n'a pas de bon sens! Ça n'a pas de bon sens! , s'est exclamé le chef conservateur Pierre Poilievre. À son avis, la coalition coûteuse des libéraux et des néo-démocrates augmente les taxes, les impôts et l'inflation .

M. Poilievre s'est insurgé contre le budget déficitaire et a réclamé une loi qui force le gouvernement à trouver un dollar d'économie pour chaque dollar de nouvelle dépense .

Il faut éliminer le gaspillage. Il faut arrêter de donner nos sommes aux consultants , a-t-il déclaré.

Un E

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a quant à lui affirmé qu'il donnerait un E (la note d'échec dans le système scolaire anglo-saxon) à ce budget assez mince qui ne comble pas les éléments fondamentaux nécessaires à un appui.

Tout d'abord, le Bloc refuse catégoriquement d'endosser les fonds inadéquats consacrés à la santé prévus dans l'entente entre Ottawa et les provinces, que ces dernières ont été obligées d'accepter, sinon ce n'était rien pantoute et qu'elles n'en avaient pas les moyens .

Le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, lors d'une conférence de presse à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

De plus, les bloquistes s'insurgent contre le fait que les dizaines de milliards investis dans l'énergie verte prévus dans le budget se révèlent des cachettes pour de l'écoblanchiment et subventionnent indirectement des compagnies pétrolières.

Il y a donc des sommes qui iront en séquestration de carbone, cette lubie qui ne fonctionne toujours pas, en hydrogène gris fait à partir des hydrocarbures de l'Ouest canadien et caché dans des investissements pour les énergies dites propres, un investissement pour le nucléaire qui, dans le contexte canadien, n'est pas une énergie propre.

Les verts estiment que le budget laisse tomber les gens et la planète .

Comme M. Blanchet, leur cheffe Elizabeth May a dénoncé des investissements qui ne sont ni propres ni verts et qui ne contribuent pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre.