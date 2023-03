La dernière danse des Remparts

C’est notre dernière chance de gagner. Notre last dance comme les Bulls , a lancé Théo Rochette, mardi matin, en référence à la série documentaire The Last Dance retraçant la conquête du championnat de la NBA par les Bulls de Chicago, en 1998.

Le capitaine des diables rouges n’était pas encore né lorsque Michael Jordan, Scottie Pippen et leur entraîneur Phil Jackson ont entamé leur dernière danse autoproclamée à Chicago, mais cela ne l'empêche pas de dresser un parallèle avec l’actuelle saison des siens.

Le capitaine des Remparts Théo Rochette Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

Les Remparts, après tout, forment l’équipe la plus âgée du circuit Cecchini. Rochette lui-même a tourné le dos au hockey professionnel européen, l’été dernier, pour revenir disputer une dernière saison à Québec. Le tout avec un seul objectif : remporter un championnat. La plupart des gars de l’équipe ne seront pas de retour l’an prochain. Cette énergie-là va nous aider en séries , estime le centre de 21 ans.

Je vois ça comme une mission. Pour ma part, c’est une façon de voir les choses totalement différente de l’an passé , lance à ses côtés l'ailier vedette Zachary Bolduc.

Une défaite jamais digérée

Entre la succession de Patrick Roy, les départs de joueurs vers les rangs professionnels et les inévitables transactions que devront conclure les Remparts à l’issue de la saison, il est vrai que l’équipe est à la croisée des chemins. Mais contrairement aux Bulls des années 90, le noyau des diables rouges n’a encore jamais remporté de championnat.

La défaite face aux Cataractes est encore fraiche dans la mémoire de plusieurs joueurs des Remparts. Photo : Radio-Canada

Après avoir terminé au premier rang de la LHJMQ, la saison dernière, les Remparts avaient subi une élimination crève-cœur en demi-finale du circuit face aux Cataractes de Shawinigan. La défaite de 5-3 lors du match ultime, au Centre Vidéotron, n'a jamais été complètement digérée.

Tout le monde qui était là l’année passée a encore cette frustration-là. Je pense que ça peut juste nous servir de motivation , explique Théo Rochette.

Il faut que ce soit une motivation. Il faut arriver en série avec de l’intensité et le couteau entre les dents , ajoute le gardien William Rousseau.

L’importance du moment présent

S’il n’a pas étudié le bouddhisme comme le légendaire Phil Jackson, Patrick Roy s’est donné des airs de l’ex-entraîneur des Bulls, mardi, en parlant de l’importance du moment présent. Pas question de voir plus loin que la série de première ronde face aux Islanders de Charlottetown. Même si, sur papier, le duel paraît inégal.

Ce n’est pas compliqué. Le mot d’ordre pour nous est de rester dans le moment présent. Prendre un match à la fois [...] et jouer chaque match comme si c’était notre dernier , décrit le grand manitou des Remparts.

Pour Roy, cela signifie également d’arrêter de ruminer le passé. La défaite du printemps dernier aux mains des Cataractes a fait l’objet de suffisamment de conversations. On en a parlé durant la saison. Là, on ne peut plus en parler. On commence les séries.

James Malatesta et son entraîneur Simon Gagné Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Malatesta devrait jouer

Sur le carreau pour les derniers matchs de la saison régulière, James Malatesta a pratiqué sans contact, mardi. L’ailier gauche devrait reprendre l’entraînement à plein régime dès mercredi. Le plan est qu’il joue vendredi, ça c’est sûr , annonce Patrick Roy au sujet de celui qui devrait retrouver Nathan Gaucher et Mikaël Huchette sur le troisième trio de l’équipe.

Les Remparts et les Islanders ont rendez-vous vendredi, 19 h, au Centre Vidéotron.