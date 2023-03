L’ancien maire de Chambly Denis Lavoie arrêté par l’UPAC

L’ancien maire de Chambly Denis Lavoie a été arrêté mardi par des agents de l’Unité permanente anticorruption (UPAC). Il fait face à des accusations d’entrave à la justice et d’abus de confiance.

Denis Lavoie est accusé d’avoir volontairement tenté d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice à la Cour municipale de Chambly entre janvier 2016 et mai 2019.

Il a été relâché sous promesse de comparaître le 10 mai prochain au palais de justice de Longueuil.

M. Lavoie a été maire de Chambly de 2005 à 2019 et a connu un règne pour le moins tumultueux.

En novembre 2018, l'émission Enquête avait levé le voile sur son style autoritaire. Selon des témoignages, le recours aux menaces et aux poursuites ainsi que les abus de pouvoir étaient fréquents dans sa gestion de la Municipalité.

À la caméra de Radio-Canada, certains avaient dénoncé l'intimidation et le climat toxique qui régnaient à l'hôtel de ville de Chambly sous l’administration Lavoie.

Le jour même de la diffusion de ce reportage, Denis Lavoie avait soulevé un tollé en ordonnant la démolition de la maison Boileau, un important bâtiment patrimonial.

Perquisitions et démission

En février 2019, l’ UPAC avait mené des perquisitions à l’hôtel de ville de Chambly. Quelques semaines plus tard, au début du mois d’avril 2019, le maire Lavoie avait démissionné de ses fonctions en évoquant des raisons de santé.

La Ville de Chambly avait alors été mise en tutelle par le gouvernement du Québec pour une durée de deux ans. La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, avait indiqué que cette décision faisait suite aux vérifications de la Commission municipale du Québec (CMQ) concernant la gestion de la Ville et des allégations de manquements en matière d'éthique et de déontologie.

Contente de voir que les lanceurs d'alerte ont été écoutés, qu'on a fouillé le dossier jusqu'au bout et qu'il y a des suites , a commenté la mairesse actuelle de la municipalité, Alexandra Labbé, à la suite de l'arrestation de M. Lavoie.

Pour le moment, il est tôt pour se prononcer. On va suivre les procédures de près et on va s'armer de patience. Ça risque d'être des procédures qui vont être longues. Mais je fais confiance en notre système de justice , a-t-elle ajouté.

En 2020, Denis Lavoie avait également été accusé d’avoir commis trois infractions à la loi électorale lors du scrutin municipal de 2017 pour avoir fait de la publicité partisane dans des bureaux de vote.

Avec les informations de René Saint-Louis