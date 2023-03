Aide à l’épicerie et régime dentaire, deux coups de pouces pour le Canada atlantique

Concernant l’épicerie, Ottawa attribuera un remboursement unique de 153 $ pour un adulte, 81 $ pour en enfant et 234 $ pour une personne célibataire auprès des Canadiens à faible revenu. Un couple avec deux enfants pourrait ainsi récupérer 468 $.

Le coût du programme sera de 2,5 milliards $.

Le régime dentaire coûtera 13 milliards $ sur cinq ans et assurera des soins aux familles dont le revenu est inférieur à 90 000 $. Près de 9 millions de Canadiens devraient en bénéficier.

L’économiste et enseignant à l’Université de Moncton, Pierre-Marcel Desjardins estime que le gouvernement Trudeau joue un jeu d’équilibre face à l’inflation qui affecte davantage les familles à faible revenu qui sont nombreuses au Canada atlantique.

« On voit un gouvernement prudent pour ne pas attiser les pressions inflationnistes. S’il avait accordé des baisses d’impôt plus importantes, cela aurait augmenté la demande en biens et fait pression à la hausse sur les prix. »