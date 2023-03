Troisième lien : les plus récentes données de circulation sur les ponts sèment le doute

Au moment où François Legault se dit « toujours déterminé à faire un troisième lien », les plus récentes données suggèrent que la pandémie a bel et bien changé les habitudes des automobilistes. En janvier dernier, près de 17 000 véhicules de moins ont emprunté chaque jour les ponts Pierre-Laporte et de Québec par rapport à 2019.

Les données fournies par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) pour le premier mois de l’année 2023 indiquent qu’en moyenne, 103 353 véhicules ont circulé sur le pont Pierre-Laporte lors de chaque jour ouvrable. Il y a quatre ans, c’était plutôt 116 569 véhicules.

Au cours de la même période, sur le pont de Québec, le débit moyen a chuté de 33 390 à 29 970 véhicules. En combinant les données pour les deux ponts, c’est donc 11 % de véhicules de moins qui ont circulé dans ce secteur en janvier 2023.

Pour l’ensemble de l’année 2022, le MTMD observe également que le débit journalier moyen sur les ponts a chuté de 13 % par rapport à 2019. Cela confirme que la tendance déjà rapportée en novembre dernier n’était pas anodine.

Ça devrait envoyer un message aux politiciens , lance Fanny Tremblay-Racicot, professeure agrégée en administration municipale et régionale à l’ ENAP . À son avis, ces statistiques démontrent qu’il n’y a pas lieu de construire un troisième lien pour rendre la circulation plus fluide.

« On voit sur les ponts que la congestion ralentit. Ça ne justifie pas un investissement de plusieurs milliards de dollars. » — Une citation de Fanny Tremblay-Racicot, professeure agrégée en administration municipale et régionale à l’ENAP

Fanny Tremblay-Racicot, professeure agrégée en administration municipale et régionale à l’ENAP Photo : Radio-Canada

Les impacts du télétravail

Mardi à l’Assemblée nationale, le premier ministre François Legault a promis de dévoiler dans les prochaines semaines les études à jour concernant le troisième lien Québec-Lévis.

Face au scepticisme ambiant, il a aussi réitéré sa volonté de construire cette infrastructure dont les coûts étaient estimés l’an dernier à 6,5 milliards de dollars, tout en précisant sa responsabilité comme gestionnaire de fonds publics de tenir compte des impacts du télétravail .

Or, la professeure Tremblay-Racicot croit justement que dans cet esprit de saine gestion des fonds publics , beaucoup d’autres solutions moins coûteuses s’imposent avant la construction d’un troisième lien.

Le troisième lien tel que présenté en conférence de presse en 2022 prévoyait un tunnel bitube. Photo : site du Réseau express de la capitale

Il n'y a même pas de réseau de transport en commun structurant sur les ponts actuels , illustre-t-elle.

« Avant de penser à mieux desservir la Rive-Nord et la Rive-Sud de centre-ville à centre-ville de quelque manière que ce soit, il faudrait d'abord regarder ce qui se passe sur les ponts existants. » — Une citation de Fanny Tremblay-Racicot, professeure agrégée en administration municipale et régionale à l’ENAP

Mme Tremblay-Racicot constate aussi que le télétravail, qui s’est répandu avec la pandémie, est une mesure qui contribue à gérer la demande sur le réseau routier.

Il faudrait profiter de ce moment-là pour aller un peu plus loin et pour offrir d'autres options à ceux qui continuent de se déplacer en auto , dit-elle en évoquant par exemple l'aménagement de stationnements incitatifs et de trajets de navette pour les travailleurs.

Déjà trop cher?

Pour le moment, moins d’une dizaine de fonctionnaires du MTMD travaillent à la direction proprement dite du tunnel Québec-Lévis.

Les personnes impliquées dans la gestion et la préparation du projet de tunnel accomplissent des dizaines de tâches quotidiennement qui peuvent prendre la forme de rencontres, de rédaction de documents, d'analyses et de production d’études , détaille par courriel le porte-parole du MTMD , Nicolas Vigneault.

Or, le ministère s’est aussi adjoint les services d’environ 200 mandataires, qui travaillent par exemple sur l’étude d’opportunité et d'avant-projet.

En plus des activités de forage qui ont eu lieu au cours de la dernière année, d’autres forages marins et terrestres seront nécessaires et une campagne d’investigations géophysiques est prévue cette année , écrit aussi M. Vigneault.

Une plateforme de forage fait des prélèvements sur le lit du fleuve Saint-Laurent pour documenter la qualité des sols en vue de la construction du tunnel Québec-Lévis. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Regardez les fonds publics qui sont dépensés par le bureau de projet pour le troisième lien, c'est considérable [...] , déplore Mme Tremblay-Racicot, d’autant plus que la nécessité d'une telle infrastructure n’a pas encore été démontrée.

Cependant, au-delà du troisième lien, la professeure Tremblay-Racicot estime que tous les ordres de gouvernement – pas seulement le provincial – doivent en faire davantage pour améliorer la mobilité des résidents de la Capitale-Nationale.

Toutes les entrées des ponts, c'est sur le territoire des municipalités, quand même. Les villes ont aussi un rôle à jouer dans la manière dont leurs habitants se déplacent , dit-elle.