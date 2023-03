Le convoyeur multiusager fera de Port de Saguenay un incontournable, selon son PDG

L’équipement, qui coûtera plus de 66 millions de dollars, sera installé l’an prochain, pour une mise en service en 2025.

Comme l’a expliqué le président-directeur général de Port de Saguenay en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean, le projet contribuera à l’optimisation des infrastructures du port en eau profonde.

On a une très grande capacité maritime, on est capable de prendre de très grands navires et cet équipement va nous permettre de prendre des navires rapidement pour acheminer des matériaux plus loin sur des terrains qu’on possède , a mis en contexte le patron de Port de Saguenay.

La première phase sera mise en branle cette année, avec la réalisation de travaux de génie civil.

Initialement, 66 millions de dollars étaient prévus pour l’implantation du système, un projet auquel contribuent Québec et Ottawa. Lors d’analyses réalisées l’an dernier, le projet a cependant été revu à la hausse.

Carl Laberge croit que le gouvernement fédéral se montrera ouvert à l’absorption d’une partie des dépassements de coûts. Il confirme que des pourparlers ont cours avec Investissement Québec et Promotion Saguenay. Investissement Québec a identifié Port de Saguenay comme un site recelant un immense potentiel, selon le PDG.

Un projet crucial

Le patron de l’administration portuaire rappelle l’importance d’implanter un système de convoyeurs, un équipement qui permettra au port en eau profonde de se démarquer.

« C’est un site qui est important au niveau régional, mais c’est un site d’envergure nationale. C’est unique ce qu’on a en termes de capacité d’infrastructures, de dimensions de terrain et tout ce que la région a à offrir en termes de services et de compétences aussi, d’accès à l’énergie. C’est quelque chose qui est très recherché et je peux vous dire qu’il y a beaucoup d’intérêt pour le site de Saguenay. » — Une citation de Carl Laberge, président-directeur général, Port de Saguenay

Il est d'avis que les investissements vont rendre la zone industrialoportuaire (ZIP) plus attractive. Lors du dépôt du dernier budget provincial la semaine dernière, le ministre des Finances, Éric Girard, a confirmé que Québec investira 105 millions de dollars pour le développement de la ZIP.

La somme est cependant inférieure aux 117 millions de dollars promis par le premier ministre lors de la dernière campagne électorale.

Avec Mélanie Patry