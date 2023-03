Procès Maranda : le parcours de l’accusé et son complice capté sur vidéo

L’individu originaire de Winneway est accusé de meurtre prémédité contre le jeune homme de 19 ans, meurtre survenu en mai 2020 à Val-d’Or.

L’enquêteur Mathieu Boulianne a présenté au tribunal une compilation des différents extraits de caméras de surveillance provenant de résidences et commerces de Val-d’Or. On y aperçoit deux individus, identifiés par l’enquêteur comme étant Jonathan Maranda et Jason Gagnon, circuler à différents endroits sur la 3e Avenue, dans la nuit du 6 au 7 mai 2020.

À partir de 3h du matin, Jason Gagnon est aperçu alors qu’il fait rouler un bac à déchets au centre-ville. L’homme est aussi capté sur vidéo entre 11h et midi le lendemain, avec un bac à déchets qu’il laisse dans une ruelle derrière le magasin Tigre Géant. C’est à cet endroit que sera découvert le corps de Nathan Wapachee par un préposé à la collecte des déchets, le 8 mai 2020.

Mort par étranglement

Plus tôt dans la journée, le pathologiste judiciaire Yann Dazé est venu présenter les résultats de l’autopsie pratiquée sur le corps de Nathan Wapachee, le 11 mai 2020.

Le spécialiste en vient à la conclusion que le jeune homme est mort d’un étranglement causé par un câble de console vidéo, qui a été retrouvé étroitement attaché autour du cou de la victime. Nathan Wapachee avait aussi les pieds liés par un câble informatique, mais aucune autre blessure ou traumatisme n’a été constaté sur son corps.

Présidé par le juge Guy de Blois, de la Cour supérieure, le procès se poursuit mercredi.