La Colombie-Britannique veut limiter la vente du médicament Ozempic pour les étrangers

Cette annonce survient alors que 15 % des ordonnances d'Ozempic en Colombie-Britannique ont été vendues à des résidents américains entre janvier et février 2023, en comparaison avec une moyenne de 0,4 % pour les autres médicaments vendus aux Américains.

La Colombie-Britannique souhaite ainsi éviter une pénurie du médicament qui vise à traiter le diabète de type 2, mais qui est devenu particulièrement populaire pour ses propriétés amaigrissantes. La province indique ne pas avoir connu de pénurie du médicament Ozempic pour le moment.

« C'est inquiétant et, à mon avis, cela doit cesser. [...] Il s'agit de s'assurer que les patients de Colombie-Britannique et du Canada, qui ont besoin de ce médicament pour traiter leur diabète de type 2, puissent continuer à y avoir accès. » — Une citation de Adrian Dix, ministre de la Santé de la Colombie-Britannique

Une distribution concentrée dans deux pharmacies

Le ministre de la Santé indique que deux pharmacies du Grand Vancouver sont à l'origine de 13 197 des 15 798 ordonnances délivrées à des résidents des États-Unis en janvier et février 2023. Ces pharmacies n’ont pas été identifiées.

Parmi les ordonnances, 95 % ont été rédigées par un ou plusieurs praticiens de la Nouvelle-Écosse. Le nombre d'ordonnances émanant d'un ou plusieurs praticiens de la Nouvelle-Écosse est préoccupant , indique Adrian Dix.

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique indique avoir écrit à ses homologues des autres provinces et territoires, ainsi qu’au ministre de la Santé du Canada, Jean-Yves Duclos, afin d’examiner la situation.

Nous sommes conscients de l'augmentation de la demande d'Ozempic dans certaines provinces et nous faisons tout ce que nous pouvons pour atténuer la situation. Nous sommes en contact avec le fabricant, Diabète Canada, Diabète Québec et l'Association des pharmaciens du Canada , indique le cabinet du ministre de la Santé du Canada.

Une molécule, deux noms commerciaux

Le sémaglutide est la molécule utilisée dans le médicament Ozempic. Elle agit afin de réduire le diabète de type 2, mais a aussi des effets sur la perte de poids.

Des études ont montré que même les personnes non diabétiques ont tendance à perdre du poids. Par conséquent, si les personnes souffrant d'obésité ou de surpoids utilisent ce médicament [...] elles peuvent perdre du poids, ce qui a conduit à l'approbation de ce médicament pour la prise en charge de l'obésité , souligne le Dr Akshay Jain, endocrinologue clinicien et chercheur spécialisé dans la prise en charge du diabète et de l'obésité.

La molécule sémaglutide agit sur le diabète de type 2 et sur la perte de poids. Photo : Getty Images / imyskin

Le médicament pour lutter contre l’obésité qui utilise le sémaglutide est commercialisé sous le nom Wegovy. Santé Canada a approuvé le Wegovy pour le traitement des adultes souffrant d'obésité en 2021.

Malheureusement, la préparation commerciale approuvée pour la gestion de l'obésité n'est pas encore disponible au Canada. C'est pourquoi la version pour diabétiques de ce médicament est souvent utilisée en dehors de ses indications , précise le Dr Akshay Jain.

L’Ozempic et le Wegovy sont tous les deux fabriqués par la multinationale pharmaceutique danoise Novo Nordisk. Sur son site web, le manufacturier indique que ces produits ne sont pas interchangeables .

Les effets secondaires les plus courants de la prise de l'Ozempic sont les nausées, les vomissements, la diarrhée, la constipation et les douleurs abdominales, selon Novo Nordisk.

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, plus de 3 millions de Canadiens, soit 8,9 % de la population, vivent avec un diagnostic de diabète. En 2021, 59 % de la population canadienne souffrait d’embonpoint ou d’obésité, selon les données de Statistique Canada.