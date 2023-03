Précurseur du mouvement LGBTQ+, l’auteur Rossel Vien sort de l’anonymat

L'auteur précurseur du mouvement LGBTQ+ Rossel Vien sort de l’anonymat avec le lancement d'un nouvel ouvrage, Les Oeuvres de Rossel Vien, Tome 1, qui relate sa vie et regroupe une partie de ses écrits.

De son vrai nom, Rossel Vien est surtout connu pour être l’auteur d’un ouvrage sur l’histoire de Roberval de 1855 à 1955. Il l’écrit alors qu’il a 25 ans et quitte le Québec, juste après sa publication, pour partir vivre dans l’Ouest.

Il ne retournera jamais au Québec et meurt au Manitoba en 1992.

À Winnipeg, il travaille pour CKSB en tant que nouvelliste, mais continue à publier au Québec.

Rossel Vien fait sa vie au Manitoba et rencontre Raymond Hébert, qui travaille aussi à CKSB. Il deviendra le mentor du jeune Raymond Hébert, qui deviendra par la suite professeur de science politique à l’Université de Saint-Boniface.

Raymond Hébert a travaillé sur la partie biographique de l’ouvrage Les Oeuvres de Rossel Vien, Tome 1. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Ce dernier ne saura jamais, du vivant de l'auteur, que Rossel Vien publie des livres sous des pseudonymes. C’est une découverte qu’il fera des années plus tard, en même temps que son œuvre littéraire.

Tous les écrits de fiction de Rossel Vien avaient été publiés sous pseudonyme, alors Rossel Vien était parfaitement inconnu en tant qu’auteur. Il écrivait sous les noms de Gilles Delaunière au Québec et Gilles Valais au Manitoba , rapporte Raymond Hébert.

L’anonymat a joué un rôle important pour l’écrivain, qui aborde des thèmes précurseurs pour son époque.

Rossel Vien apparaît comme un précurseur du mouvement LGBTQ+ . C'est le premier auteur, à ma connaissance de la Révolution tranquille, qui traite du thème de l'homosexualité , constate Raymond Hébert.

Parmi les textes publiés dans cet ouvrage, son premier récit intitulé Un homme de 30 ans fait directement référence à l’homosexualité de Rossel Vien.

Il est question de façon importante du thème de l'homosexualité et l’on peut facilement déduire de ce texte-là qu'il était homosexuel, parce que c'est tellement un texte viscéral, c'est tellement vécu, que c'est sûr que c'est lui , explique Raymond Hébert.

Rossel Vien a alors 30 ans, en 1959, et c’est la Révolution tranquille au Québec, où l’homosexualité est considérée comme un crime.

Une œuvre redécouverte par un travail académique

En 2017, un colloque au Centre d’études franco‑canadiennes de l’Ouest (CEFCO) à l’Université de Saint-Boniface met à l’honneur le travail de fiction de Rossel Vien sous son nom véritable.

Après ce colloque, trois professeurs du Manitoba, Lise Gaboury-Diallo, Raymond Hébert et Armelle St-Martin, décident de poursuivre la recherche autour de l’auteur.

« Son style littéraire était avant-gardiste et il touchait à bien d'autres thèmes, comme la marginalisation. » — Une citation de Raymond Hébert, professeur émérite en sciences politiques

Un numéro spécial des Cahiers franco-canadiens de l'Ouest consacré à Rossel Vien paraît ensuite en 2020.

Les Éditions du Blé rééditent aussi un livre de Rossel Vien intitulé Et fuir encore, publié en 1972 au Québec chez l’éditeur Hurtubise. À l’époque, cet ouvrage s’était vendu à 3000 exemplaires et avait été publié anonymement sous le pseudonyme Gilles Delaunière.

En 2023, les trois professeurs s’associent de nouveau pour rééditer six nouvelles et récits de Rossel Vien dans un ouvrage publié aux Presses de l’Université Laval.

Sa terre natale, c'est le Québec et on espérait trouver un éditeur québécois qui pourrait reconnaître que, effectivement, son œuvre est importante et qu’elle mérite d'être ressuscitée, d'une certaine façon , explique Raymond Hébert.

Le lancement de l’ouvrage Les Oeuvres de Rossel Vien, Tome 1 a lieu à Montréal le 29 mars à 16 h à la Librairie le Port de tête en présence de Raymond Hébert et de Lise Gaboury-Diallo.