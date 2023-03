Québec entretient le flou sur la publication des études du 3e lien

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a évoqué mardi différentes dates possibles pour la présentation du prochain état des lieux du projet d’infrastructure, sans toutefois pouvoir marquer de point précis sur le calendrier.

À un journaliste qui lui rappelait que le premier ministre François Legault s’était engagé en campagne électorale à publier les études à jour sur le troisième lien au début de l’année 2023, Mme Guilbault a semblé donner une interprétation élargie de l’expression début d’année .

Avant l'été

On est quelle date? Le 28 mars? Bien, je pense que oui, on parle plus d'avril. On est quand même en début d'année. Avant juin, on est en début d'année? Avant mai, on est en début d'année? Je ne sais pas. Ça va jusqu'où, le début d'année? En tout cas, avant l'été assurément , a déclaré Mme Guilbault en marge d’une annonce sur les investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires prévus en 2023-2025 au Québec.

Geneviève Guilbault n’a pas été en mesure mardi d’avancer de date précise pour la mise à jour attendue du projet de troisième lien. Photo : Radio-Canada

Si on la prend au mot, cela signifie que le gouvernement la CAQ se donne jusqu’au 20 juin pour dévoiler les études et les données à jour sur le troisième lien.

« L'ensemble des données qui sont disponibles vont être présentées en toute transparence à la prochaine annonce. » — Une citation de Geneviève Guilbault, ministre des Transports et de la Mobilité durable

Pressée de questions par les journalistes, Geneviève Guilbault a refusé de dire si son gouvernement avait toujours en tête de construire un tunnel bitube sous le fleuve Saint-Laurent.

Rien avant la mise à jour

Bien ça, ça fait partie des choses ... que vous verrez à la mise à jour , a-t-elle laissé tomber après un long silence. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bitube. C'est parce que là, si je réponds à ces questions-là, vous allez prendre ça puis dire : "ce n'est plus la même chose".

Dans un clin d'œil au maire de Québec, Bruno Marchand, qui a dit ne plus vouloir faire de commentaires sur le troisième lien avant d’avoir vu les études à jour, la ministre des Transports a mentionné qu’elle allait s’abstenir de répondre à des questions détaillées sur le projet.

La publication des études à jour sur le troisième lien avait été annoncée pour le début de l'année 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pascale Lacombe

Je vais vous inviter à attendre la mise à jour. Je suis en train de travailler pour avoir quelque chose d'intelligent à vous dire , a lancé Mme Guilbault aux représentants des médias.

Legault déterminé

Questionné à son tour sur le sujet, François Legault a indiqué que les études sur le troisième lien seraient publiées dans les prochaines semaines . Il n’a pas voulu se prononcer sur la possibilité de construire une infrastructure uniquement dédiée au transport en commun.

Ma responsabilité, comme gestionnaire de fonds publics, c'est de m'assurer qu'on regarde toutes les études à jour, entre autres les impacts du télétravail sur l’achalandage. Pas juste les impacts du télétravail pendant la pandémie, mais après la pandémie [aussi]. Mais je suis toujours déterminé à faire un troisième lien , a assuré le premier ministre.

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc et de Louise Boisvert