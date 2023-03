Curling : le Canada vise un premier titre mondial depuis 2017

On doit focaliser sur la gratitude et sur l’occasion de jouer devant notre public. Tout le monde va nous encourager. On doit apprécier le moment, et ne pas penser à la pression et aux attentes de l’emporter à domicile , dit le vétéran, qui était le capitaine de l’équipe canadienne en 2017 lorsqu’elle a remporté l’or à Edmonton.

Depuis, Brad Gushue a représenté son pays à quelques reprises sur la scène internationale, s’inclinant en finale du Championnat du monde en 2019 et en 2022.

Le capitaine de la Suède, Niklas Edin, et ses comparses dominent le circuit depuis quelques années. Edin a mené les siens sur la plus haute marche du podium aux quatre derniers championnats du monde ainsi qu’à la médaille d’or olympique en 2022.

Depuis cette défaite en finale en 2017, le Suédois Niklas Edin (au centre) et ses coéquipiers dominent le curling masculin. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / JONATHAN HAYWARD

Mais le capitaine canadien a bon espoir de l’emporter si les deux nations croisent le fer à Ottawa. Nous les avons déjà battus! En fait, je pense qu'on a une meilleure fiche qu'eux .

Par contre, Brad Gushue a reconnu que ces dernières années, Niklas [Edin] a connu de très bons moments aux championnats du monde et aux Jeux olympiques .

Outre la Suède, d’autres pays veulent également se faufiler sur le podium à Ottawa, comme l’Écosse, la Suisse et les États-Unis, pour ne nommer que ceux-là.

À lire aussi : Le Canada gagne la médaille de bronze au mondial de curling féminin

Un fidèle partenaire, de nouveaux coéquipiers

D’année en année, et plus particulièrement au terme d’un cycle olympique, les équipes canadiennes de curling se modifient. Le clan Gushue n’y a pas fait exception. À travers les changements, son fidèle complice des 20 dernières années, Mark Nichols, lui est toujours demeuré fidèle.

Peu importe le championnat, c’est toujours la même chose. L’équipe change, mais notre routine demeure la même. Peu importe le tournoi, on veut faire de notre mieux et gagner. J’espère qu’on va bien jouer à Ottawa.

Ensemble, le duo Gushue et Nichols a gagné le Championnat du monde junior, deux médailles olympiques (l’or en 2006, le bronze en 2022), cinq fois le Brier, un record, ainsi que trois médailles au Championnat du monde.

Brad Gushue et Mark Nichols ont tout gagné ensemble. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Geoff Robins

Mark Nichols croit lui aussi aux chances du Canada de remporter l’or à Ottawa, mais il admet que ce ne sera pas une tâche facile. À notre niveau, toutes les équipes sont tellement bonnes. C’est difficile de gagner. On doit faire de notre mieux. Parfois, on gagne. Parfois, non.

La reconquête vers l'or des deux comparses commencera samedi, sur la patinoire de la Place TD, avec des duels prévus contre la Suisse et l'Italie.