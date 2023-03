Un juge annule la décision qui avait démis le directeur du Lighthouse de ses fonctions

À l'époque, le juge David Gerecke avait ordonné la suspension immédiate de Don Windels, qui était à la tête de cet organisme à but non lucratif pour des irrégularités financièrse.

Selon une nouvelle décision prise par le juge Brian Barrington-Foote, Don Windels n'aurait pas bénéficié d'une audience équitable avant d'être démis du poste qu'il a occupé depuis deux décennies.

Don Windels, comme tout d’autres plaignants, a droit à une audience équitable et à ce que justice soit rendue conformément à la loi , affirme-t-il dans la décision d'appel. J'ai conclu que ces droits ne lui avaient pas été accordés. Il y a eu des manquements très importants à l'obligation d'équité dans la procédure.

Les démêlés du Lighthouse remontent à avril 2021, quand le conseil d'administration a créé un comité financier ainsi qu'un contrôle pour revoir les finances de l'organisme ainsi que ceux de la société affiliée, Blue Mountain Adventure Park.

Trois membres du conseil d'administration, Twila Reddekopp, Ian Hamilton et Jerome Hepfner, avaient alors exprimé des transactions financières de Don Windels.

Quelques mois plus tard, les membres du conseil d'administration du Lighthouse avait demandé qu'un enquêteur soit nommé par la Cour afin de vérifier une demande de prêt fait par Don Windels auprès de l’organisme en 2017. car ce dernier cherchait à acheter une maison à sa fille.

Cet achat de maison de 60 000 $ n’avait cependant pas été enregistré comme un prêt auprès de l’organisme, même si le Lighthouse a payé les frais d’assurance et les factures de la maison.

Il ne fait aucun doute que Lighthouse a consenti un prêt personnel malavisé à M. Windels pour lui permettre d'acheter la maison. Ce prêt n'a pas fait avancer sa mission caritative , indique le juge Barrington-Foote.

Le juge affirme également qu'en 2020, Don Windels a fait le nécessaire pour remettre le titre de propriété au Lighthouse.

M. Windels ne conteste pas ces faits. Il ne nie pas non plus qu'il a reçu d'autres prêts de Lighthouse et que lui et des membres de sa famille ont loué des maisons à l'organisme, qui les a utilisées dans le cadre de son mandat de bienfaisance en fournissant des logements à faible revenu à des clients de Saskatoon , ajoute-t-il.

De son côté, l’avocat de Don Windels, Andrew Mason, précise qu’il appartient maintenant aux demandeurs initiaux de décider s'ils souhaitent présenter une nouvelle demande et obtenir une autre audience devant la Cour du Banc du Roi.

La grande majorité des membres soutient Don Windels parce qu'ils ont été impliqués dans l'organisation depuis ses débuts. Plusieurs d'entre eux savent le type d'engagement que Don Windels a pris envers cette organisation , déclare Andrew Mason. Il est vraiment important que M. Windels soit impliqué dans la transition vers une nouvelle direction.

Avec les informations de Dan Zakreski