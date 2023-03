Des détritus jonchant le terrain d’une résidence de Jonquière suscitent des plaintes

Des inspecteurs du service de l’aménagement et de l’urbanisme de Saguenay sont intervenus, mardi matin, sur la rue Frontenac, dans le secteur de Kénogami, à la suite de plaintes de citoyens en raison de l'accumulation de détritus sur un terrain résidentiel.

L'individu visé est connu des policiers. Il n'était cependant pas présent lors de l’intervention chapeautée par le Service de police de Saguenay (SPS) puisqu'il est présentement incarcéré.

Les policiers se sont présentés à son domicile de la rue Frontenac, ce matin [mardi]. Ils étaient en assistance aux services de la Ville. On parle ici des services d'inspection et des services de sécurité incendie. Il y avait également la présence de la SPCA sur les lieux. Le but de la manœuvre, c'était de procéder à une inspection du domicile , confirme le porte-parole du SPS , Luc Tardif.

Les inspecteurs de la SPCA sont repartis avec un chien qui semblait être en très mauvais état.

Les inspecteurs doivent faire un rapport et le propriétaire pourrait éventuellement recevoir un avis l’obligeant à nettoyer les lieux.

Avec les informations de Michel Gaudreau