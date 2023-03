Budget 2023 : rien d’extravagant pour la région de la capitale fédérale

Si les attentes pour le budget fédéral étaient élevées pour la région d'Ottawa et de Gatineau, plusieurs questions restent sans réponse. Quelques mesures ont été annoncées pour la fonction publique, notamment en ce qui a trait au système de paie et à la formation des employés noirs.

Alors que les négociations pour le renouvellement des conventions collectives stagnent et qu'une menace de grève plane au-dessus de la fonction publique, on retrouve peu d'engagements dans le budget de 2023.

Sans mentionner explicitement le système de paie Phénix, on annonce le renouvellement des ressources du système de paie, ce qui représente plus d'un milliard de dollars sur deux ans. De plus, 52 millions seront alloués pour continuer l'amélioration du système, puisque le financement prévu à cet effet arrive à échéance le 31 mars 2023.

On souligne aussi la création d'un fonds pour la santé mentale des fonctionnaires noirs et la mise en place de programmes de perfectionnement professionnel qui leur sont adressés. Ces programmes leur permettront d'accéder à des postes de direction, comme l'avait réclamé le Secrétariat du Recours collectif noir. Un peu plus de 45 millions de dollars seront alloués au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

On ne fait mention nulle part des autres grandes priorités des élus et des citoyens de Gatineau et d'Ottawa. Tel qu'anticipé, aucun engagement concernant les projets d'infrastructures de transport, comme le sixième lien ou le tramway de Gatineau, ne se trouve dans le document de 288 pages déposé mardi après-midi par l'honorable Chrystia Freeland.

La ministre des Finances Chrystia Freeland présentant le Budget fédéral 2023. Photo : Radio-Canada

On y apprend toutefois que les experts s'attendent à ce que le Canada entre dans une récession modérée en 2023 .

La vice-première ministre et ministre des Finances propose d'ailleurs « un plan budgétaire responsable en des temps difficiles ». Malgré tout, Mme Freeland se dit optimiste quant à l'avenir du pays .

« Le budget de 2023 offre de nouvelles mesures d'allégement de l'inflation ciblées pour celles et ceux qui en ont le plus besoin, des soins de santé publics renforcés, y compris des soins dentaires pour des millions de Canadiennes et de Canadiens, et des investissements considérables pour bâtir l'économie propre du Canada. » — Une citation de Chrystia Freeland,vice-première ministre et ministre des Finances

Plus d'argent pour le logement

Pour faire face à cette récession, le gouvernement a choisi de mettre en place une myriade de mesures d'abordabilité pour soutenir la classe moyenne. Parmi celles-ci, on en retrouve quelques-unes qui touchent le logement.

La Stratégie nationale sur le logement se voit attribuer 55 millions supplémentaires, d'ici 2026. Les fonds doivent servir à l'implantation de diverses mesures pour offrir des logements abordables aux personnes vulnérables, partout au pays.

Comme cela avait été annoncé l'an dernier, les premiers acheteurs pourront profiter d'un nouveau compte d’épargne libre d'impôt pour épargner jusqu'à 40 000 $ pour une propriété, dès le premier avril. Les cotisations seront déductibles d'impôt tandis que le retrait pour l'achat ne sera pas imposable.

Le gouvernement publie aussi des lignes directrices qui permettront aux propriétaires d'obtenir une prolongation temporaire de la période d'amortissement du prêt hypothécaire, et ce, même au-delà de 25 ans .

Bea Bruske, la présidente du Congrès du travail du Canada, pose un regard nuancé sur ce qui a été présenté mardi. Pour ce qui est des mesures annoncées pour encourager l'avancement des employés noirs de la fonction publique, il s'agit d'un pas dans la bonne direction , selon elle. Cette dernière souligne qu'il est toutefois impossible de déterminer si ces mesures permettront de vaincre le racisme systémique dans la fonction publique.

Même si elle salue les investissements qui viendront directement en aide à la classe moyenne, il en faut plus , soutient-elle en entrevue.

« On espérait voir un peu plus de mesures pour limiter l'impact de l'inflation. » — Une citation de Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada

Mme Bruske aurait aimé des sommes significatives dans le logement réellement abordable . Devant le prix des loyers qui continuent d'augmenter à travers le pays, il en faudra plus pour véritablement endiguer la crise du logement, à son avis.

Mieux réagir aux catastrophes naturelles

En raison de la crise climatique, on observe une recrudescence des phénomènes météorologiques extrêmes, peut-on lire dans le budget. En effet, la région n'a pas échappé à cette tendance. Les inondations, les tornades et le derecho en sont d'ailleurs des exemples récents.

De nombreux arbres sont toujours au sol dans la forêt Pinhey, six mois après le derecho et après que des équipes forestières ont défriché de grandes zones. (Photo d'archive) Photo : Radio-Canada / Kristy Nease

Devant cette nouvelle réalité, le gouvernement du Canada investit 31,7 millions de dollars sur trois ans pour un nouveau programme d'assurance à coût modique contre les inondations. Ce programme s'adresse particulièrement aux ménages à haut risque d'inondation qui n'ont pas accès à une assurance adéquate.

Un portail en ligne sera aussi créé pour sensibiliser les Canadiens aux risques d'inondation et l'aide fédérale en cas de catastrophe sera bonifiée.

Des fonds pour maintenir les activités du CNA

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur la culture. Dans son budget, le gouvernement prévoit une somme de 28 millions pour appuyer le Centre national des Arts (CNA), soit 13 millions pour 2023-2024 et 15 millions pour 2024-2025. Cet argent doit permettre au CNA de maintenir ses activités.

Un peu plus de 50 millions seront également alloués sur les deux prochaines années pour soutenir les musées nationaux du Canada et la Commission des champs de bataille nationaux. On explique que cette enveloppe servira à l'entretien des édifices. Certains des musées de la région de la capitale nationale sont classés comme des édifices patrimoniaux. Les coûts d'entretien sont ainsi plus élevés, compte tenu des contraintes que cela implique.