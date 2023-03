Le Canada continue de soutenir l’Ukraine, mais dans une moindre mesure

Alors que la guerre en Ukraine s’enlise, le gouvernement libéral a promis mardi de nouvelles sommes pour aider ce pays sur les plans militaire et humanitaire.

Dans son budget présenté mardi, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a annoncé un prêt supplémentaire de 2,4 milliards de dollars à l’Ukraine pour l’année en cours. Cet argent sera notamment utilisé pour payer les prestations de retraite, pour fournir des services essentiels aux Ukrainiens, pour acheter du carburant et pour réparer certaines infrastructures énergétiques endommagées par des frappes russes.

De plus, 84,8 millions de dollars seront alloués à Affaires mondiales Canada en 2023-2024 afin de procurer un soutien humanitaire, un soutien en santé mentale et de l’aide au déminage.

Ces montants s’ajoutent aux 200 millions de dollars annoncés pour 2022-2023 dans le but de faire don à l’Ukraine d’équipement militaire existant des Forces armées canadiennes, notamment les huit chars de combat principaux Leopard 2 précédemment annoncés.

Par ailleurs, le Canada prévoit une somme de 605,8 millions de dollars sur cinq ans pour réapprovisionner les stocks de munitions et d’explosifs des Forces armées canadiennes et pour remplacer le matériel donné à l’Ukraine.

Depuis le début de la guerre, en février 2022, près de 200 000 Ukrainiens ont trouvé refuge au Canada grâce à l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine temporaire. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière que cette mesure serait prolongée. Les Ukrainiens pourront donc soumettre une demande jusqu’au 15 juillet 2023 et arriver au Canada jusqu’au 31 mars 2024. Cette mesure coûtera 171,4 millions de dollars sur trois ans.

Enfin, le budget présenté mardi confirme que le Canada prolonge indéfiniment le retrait du traitement tarifaire préférentiel de la nation la plus favorisée pour les importations russes et bélarusses. Ainsi, les droits de 35 % du tarif général, en vigueur depuis mars 2022, continueront de s’appliquer à presque toutes les importations en provenance de la Russie et du Bélarus.

Les montants promis pour aider l’Ukraine au cours de la prochaine année sont toutefois moins élevés que ce qui a été octroyé lors de la première année de guerre. Depuis l’invasion des Russes, le 24 février 2022, le Canada a offert un soutien équivalent à 5,4 milliards de dollars, dont :