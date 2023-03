La saison des sucres s’annonce courte au Manitoba

La récolte de sirop d’érable s’annonce assez maigre cette année au Manitoba, en raison de l’arrivée tardive du printemps et des températures trop froides. Pour ne pas en manquer, se ravitailler en sirop du Québec reste une option utile pour certains producteurs.

Pour le responsable de la Cabane à Sucre et du Festival Temps des Sucres de Saint-Pierre-Jolys, Roland Gagné, la récolte aurait dû commencer depuis plusieurs jours. D'habitude, on serait déjà à mi-chemin.

Il explique qu’au Manitoba, la période de récolte est plus courte que celle du Québec. Ils disposent habituellement de 14 à 21 jours, là où leurs homologues québécois bénéficient de jusqu’à deux fois plus de temps.

Le froid actuel du Manitoba ne peut garantir autant de jours, puisque la température propice à la récolte du sirop d’érable se situe entre -5 et 5 °C, selon M. Gagné. Si on pouvait se trouver de belles journées comme ça pour une semaine ou deux, ça serait parfait , partage-t-il.

Cette année, pour satisfaire la demande, le sirop d’érable viendra principalement du Québec, notamment d’une érablière de Saint-Jean-Port-Joli.

« Pour se sucrer le bec, pour nos gens qui vont venir nous visiter, il n’y aura pas de problème, on a du sirop en masse! » — Une citation de Roland Gagné, responsable de la Cabane à Sucre et du Festival Temps des Sucres

Les 1er et 2 avril, le village de Saint-Pierre-Jolys tiendra son festival annuel Temps des Sucres  (Nouvelle fenêtre) . L’entrée est gratuite et plusieurs activités sont prévues telles que des spectacles, du violon traditionnel et de l’interprétation historique.

Plus de 1000 personnes sont attendues pour les deux jours. C’est la première fois que le festival a lieu sans restrictions sanitaires depuis la pandémie de COVID-19.