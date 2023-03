La mort d’une policière à Louiseville, en Mauricie, suscite des réactions en Estrie

Le suspect, Isaac Brouillard Lessard, 35 ans, a poignardé la policière qui a par la suite fait une chute du haut du deuxième étage de l’immeuble. Le suspect a ensuite été abattu par des policiers arrivés en renfort. Maureen Breau, une mère de famille, comptait plus de vingt ans d’expérience.

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) a réagi sur sa page Facebook ce mardi matin. Le SPS se dit de tout cœur avec ses collègues de la Sûreté du Québec et adresse ses condoléances à la famille de la policière.

À Magog, le lieutenant Carl Pépin, porte-parole de la Régie de police de Memphrémagog, souligne que le drame était sur toutes les lèvres, ce mardi. Le lieutenant Pépin indique d’ailleurs que les policiers doivent de plus en plus composer avec des cas de santé mentale lors de leurs interventions.

« Aucune intervention n’est banale. On doit être sur nos gardes à chaque intervention. [...] On doit faire face à de plus en plus de personnes en détresse. C’est le rappel qu’on a fait à nos policiers ce matin. »