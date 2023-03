Sondage sur la pollution lumineuse au Lac-Saint-Jean : 75 % des répondants préoccupés

Les citoyens des MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine sont préoccupés par la pollution lumineuse et ses impacts sur l’environnement, selon un rapport publié mardi.

Le coup de sonde a été mené à l'initiative des deux MRC à la suite d’une consultation publique qui s’est déroulée du 5 décembre 2022 au 8 janvier 2023. Parmi les 1500 personnes sondées, 56 % proviennent de la MRC du Domaine-du-Roy, 41 % de la MRC de Maria-Chapdelaine et 3 % se trouvent dans d’autres MRC du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'élément déclencheur a été le complexe des Serres Toundra, mais ce n’est pas l'élément sur lequel on fait toute l'étude parce que c'est de la pollution lumineuse en général, c'est tous les usages qui sont mis dans la consultation , précise le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon.

Le préfet de la MRC de Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon (archives). Photo : Radio-Canada

Le préfet a d’ailleurs été étonné que les préoccupations citoyennes ne touchent pas seulement la pollution lumineuse émise par les Serres Toundra.

C'est ce qui a été un peu marquant dans l'étude, c'est que beaucoup de gens ont émis des opinions concernant l'éclairage industriel et commercial. On ne pensait pas que ça allait avoir autant d'impact, on était un peu surpris de ce détail-là , affirme-t-il.

Certains usages davantage visés

Dans le communiqué de presse relatant les résultats de l’enquête, il est indiqué qu’une nouvelle réglementation encadrant la pollution lumineuse devrait s'appliquer aux projets serricoles (74 %), aux commerces et services (59 %) ainsi qu’aux usages industriels (58 %).

Il est également précisé que pour les usages publics comme l’éclairage des rues, 41 % des répondants estiment qu’une réglementation devrait s’y appliquer. Quant aux secteurs résidentiel et agricole, 30 % et 35 % respectivement des personnes qui ont répondu au sondage sont d’avis que ces usages devraient être encadrés par un règlement.

La consultation révèle également qu’un pourcentage important de participants estime avoir déjà fait des changements (57 %), ou qui seraient prêts à en faire pour certaines occasions (16 %). Cette donnée est probante pour la suite des choses, car on peut penser qu’un règlement relatif au contrôle de la pollution lumineuse est susceptible de favoriser l’acceptabilité sociale , est-il souligné dans le communiqué de presse.

Vers un projet de règlement

Les deux MRC travaillent conjointement à l’élaboration d’un projet de règlement. Pour y arriver, elles tiendront compte des résultats de la consultation publique, de l’avis faunique du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et de l’étude réalisée par Martin Aubé du Cégep de Sherbrooke sur l’émission de lumière des Serres Toundra dans l’environnement.