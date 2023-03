Le député provincial Derek Meyers est décédé

« Aujourd'hui est un jour difficile alors que nous pleurons la perte de notre ami et collègue. » — Une citation de Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Malgré tous les défis auxquels il était confronté, Derek est resté l'une des personnes les plus optimistes et les plus positives que j'ai jamais rencontrées , a ajouté Scott Moe.

Ce dernier affirme que Derek Meyers était un défenseur infatigable de toutes les personnes confrontées à des problèmes de santé mentale.

Derek Meyers a été élu pour la première fois à l'Assemblée législative de la Saskatchewan en 2020. Il représentait la circonscription de Regina Walsh Acres.

Le premier ministre souligne que les drapeaux seront mis en berne à l'Assemblée législative en son honneur.