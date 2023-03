Lancement du festival jeunesse Francofièvre 2023, à Saskatoon

C'est ce mercredi que les jeunes Fransaskois et francophiles de la province se réuniront pour participer à la Francofièvre 2023. Le festival jeunesse débutera à 10 h, au Prairieland Park de Saskatoon.

Les participants auront notamment la chance d'assister à un concert mettant en vedette l'artiste innu Matiu (folk-blues) et le musicien québécois Charles Robert (pop-électro). Ces derniers ont été sélectionnés par le directeur artistique de l'événement, l’artiste fransaskois Shawn Jobin.

Charles Robert en spectacle pour la Francofièvre 2023

Trois zones d’activités seront organisées : la Zone Carnaval avec des jeux et concours, la Zone Avenir pour les élèves et les enseignants et la Zone Concert avec le concert musical de la Francofièvre vers midi.

Les portes ouvrent à 10 h et les activités prendront fin à 15 h 30.