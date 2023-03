Une autre RPA ferme ses portes dans la grande région de Québec

La direction de la résidence privée pour aînés (RPA) du chemin Sainte-Foy, à Québec, a annoncé la nouvelle mardi matin à ses employés et à ses locataires.

Pour expliquer sa décision, l’administration évoque la conjoncture économique actuelle. Elle cite notamment la hausse de ses coûts d’exploitation, qui ont grimpé dans les derniers mois, avec le rehaussement des taux d’intérêt et la montée de l’inflation.

La résidence est située sur le chemin Sainte-Foy. Photo : Radio-Canada / Flavie Sauvageau

Par l’intermédiaire de leur porte-parole Nathalie Vallée, les propriétaires expliquent aussi que la résidence est déficitaire depuis plusieurs années.

La pénurie de main-d'œuvre est un autre enjeu qui a pesé dans la balance, explique-t-elle.

Neuf mois pour se reloger

Nathalie Vallée explique que la direction du Domaine des Braves appuiera les résidents dans leur recherche d’un nouveau logis.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale offrira aussi du soutien et de l’accompagnement aux locataires et aux familles qui en auront besoin, comme c’est généralement le cas, lorsqu’une RPA ferme ses portes.

Des intervenants du CIUSSS sont présents dans la RPA et procèdent à une évaluation clinique des résidents, afin de cibler le milieu de vie le plus adapté à leurs situations, selon leurs besoins et leurs intérêts, que ce soit une résidence privée, une résidence intermédiaire ou un CHSLD , explique la porte-parole Mariane Lajoie.

Quant à l’avenir du bâtiment, la porte-parole précise que toutes les options sont sur la table pour les propriétaires, Patrick et Roger Gilbert. Elle ne précise pas si l’immeuble sera vendu ou si les logements seront loués ou convertis en condos.

Le Domaine Parc des Braves propose des unités de type studio, 3 1/2 ou encore 4 1/2. Photo : Radio-Canada / Flavie Sauvageau

En plus du Domaine Parc des Braves, les propriétaires exploitent aussi Gilbert Immobilier, une entreprise de location résidentielle qui gère trois immeubles à logements à Québec.

Au cours des derniers mois, au moins trois autres RPA de la région ont annoncé leur fermeture, soit La Seigneurie de Salaberry, à Québec, et La Seigneurie de Lévy, sur la Rive-Sud et la Villa Sainte-Foy plus récemment.