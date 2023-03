Un automne difficile et un printemps crucial pour Kaméléart

On ne connaît pas l’ampleur du déficit de Kaméléart, mais un plan de redressement a été préparé par la firme Mallette Maheu.

En attendant le résultat des mesures préconisées par les comptables, Kaméléart ne peut plus compter, depuis le 1er février, sur le soutien du Réseau des Organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec pour sa programmation.

Le réseau compte 32 diffuseurs pluridisciplinaires répartis dans six régions de l’Est-du-Québec et programme entre 800 et 1000 spectacles par an. C’est donc dire que le diffuseur perd temporairement un atout important.

Une des raisons de cette décision est que des artistes n’ont toujours pas été payés. Ils le seront en priorité, assure la directrice générale de Kaméléart, Danielle Smith. Elle précise avoir reçu cette semaine de l’argent de la firme comptable qui servira justement à verser des cachets impayés.

Le ROSEQ , qui a refusé le plan de redressement, demande par contre des états financiers vérifiés pour réintégrer Kaméléart dans son circuit de programmation.

Le directeur général du ROSEQ , Frédéric Lagacé, explique que son organisation a besoin d’une certaine prévisibilité. S’il y a, explique M. Lagacé, des difficultés organisationnelles et financières qui ne nous donnent pas l’assurance qu’on peut travailler puis tourner 12 à 18 mois d’avance, c’est difficile pour nous de fonctionner et c’est pourquoi on demande des perspectives plus claires sur le plan financier.

Le diffuseur a aussi retiré de sa programmation du printemps tous les spectacles dont les ventes à la billetterie ne couvraient pas au minimum le cachet des artistes.

Le diffuseur de spectacles Kaméléart est aux prises avec d'importantes difficultés financières. Photo : Radio-Canada

L’automne a été très difficile, avoue Mme Smith. Plusieurs spectacles ont attiré moins d’une centaine de spectateurs.

L’organisme pointe du doigt le contexte économique et les répercussions de deux ans et demi de pandémie sur l’achalandage. Le public ne revient pas en salle comme on le souhaiterait, commente Mme Smith.

Selon la responsable de Kaméléart, d’autres diffuseurs ou organisateurs de festivals ont aussi des difficultés à remplir leurs salles.

Aux problèmes d’achalandage s’ajoute la hausse des coûts en raison de l’inflation. Danielle Smith estime que ça lui coûte 40 % de plus qu’avant la pandémie.

En contrepartie, la directrice de Kaméléart souligne que son organisme ne peut pas compter sur des revenus de bar ou de restauration comme beaucoup de diffuseurs qui gèrent une salle de spectacle. Le diffuseur matanais reste locataire des salles où il présente sa programmation, soit principalement l’auditorium de la polyvalente et le théâtre Le Barachois durant la saison estivale.

Le Centre d’art Le Barachois accueille les spectacles présentés par Kaméléart durant l'été. (Photo d'archive) Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Frédéric Lagacé observe toutefois que les réalités des diffuseurs sont multiples et les difficultés assez diverses.

Chez d’autres diffuseurs, dit-il, ce sont des problèmes de recrutement ou de rétention de la main-d’œuvre, pour d’autres, ce sont des problèmes de circulation, des coûts de transport. Le coût des spectacles a aussi augmenté, convient M. Lagacé. Il note par contre qu’à sa connaissance, rien n’indiquait qu’il y avait d’autres diffuseurs dans la même situation que Kaméléart.

Le retour du public en salle est l'un des défis auquel fait face le milieu culturel. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / JEREMIE TESSIER-VIGNEAULT

Néanmoins, pour redresser la barre, Kaméléart a aussi dû faire des choix que Mme Smith qualifie de déchirants. En ce moment, dit-elle, on est en train de passer un pont important. On a coupé du personnel, des heures d’ouverture, des heures de travail. On est en mode solution. Je pense que le pire est derrière nous.

La Ville de Matane a aussi augmenté sa contribution qui est passée de 50 000 $ à 75 000 $. Les élus ont aussi accepté le plan de redressement du diffuseur, assure la directrice de Kaméléart.

Danielle Smith croit toutefois que le diffuseur aura besoin de l’appui du public pour traverser cette tempête. Kaméléart, ça appartient aux gens de la Matanie , fait valoir Danielle Smith. C’est aux gens de la Matanie de le faire vivre. S’ils veulent avoir un diffuseur de spectacle, il faut acheter des billets.

Un autre écueil attend le diffuseur. À partir du 1er avril, le diffuseur pourrait ne plus avoir accès à l’aide accordée par les gouvernements fédéral et provincial pour contrer les impacts de la pandémie.

Le ROSEQ fait partie des organismes qui ont demandé la reconduction de ces programmes. Québec ne semble pas avoir entendu le message, relève M. Lagacé. Reste à voir dans son budget si Ottawa aura été plus attentif aux besoins du milieu culturel.