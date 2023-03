La Colombie-Britannique investit pour développer des robots marins et son économie bleue

La ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation faible en carbone de la Colombie-Britannique, Josie Osborne, a annoncé un investissement de 7 millions de dollars pour sept projets destinés à faire progresser l'économie océanique de la province à l’aide d’énergies propres.

Cet argent provient d'un fonds provincial qui récolte des taxes sur la vente de produits de combustibles fossiles.

Ce sont des projets à la fine pointe de la technologie, avec des énergies propres qui vont aider la Colombie-Britannique alors que la province se tourne vers une économie à faible émission de carbone, notamment dans le secteur océanique , a expliqué la ministre Osborne en conférence de presse à Victoria.

Deux des projets appuieront l’économie maritime, a déclaré la ministre.

L’entreprise Open Ocean Robotics, basée à Victoria, reçoit 1,75 million de dollars pour développer des véhicules robotisés de surface autonomes alimentés à l’énergie solaire.

Ces robots seront équipés de capteurs, de caméras et de dispositifs de communication pour amasser des données n’importe où sur l’océan et transmettre ces données en temps réel aux chercheurs.

Les véhicules robotisés de surface pourront se déplacer sans arrêt pendant des mois sans produire d’émission de carbone, de pollution sonore ou de risque de déversement de carburant.

Selon la directrice générale et cofondatrice d'Open Ocean Robotics, Julie Angus, des véhicules robotisés aident déjà à mieux comprendre les épaulards résidents du Sud, qui sont en voie de disparition, et à combattre la pêche illégale.

Le Centre for Ocean Applied Sustainable Technologies recevra, lui, 2 millions de dollars pour aider et encourager divers secteurs économiques le long de la côte de la Colombie-Britannique. Il s'agit d'encourager le secteur maritime, le transport de marchandises, la construction de navires, la défense et l’aéronautique, à utiliser les technologies émergentes de l’économie bleue.

L'économie bleue est définie par la Banque mondiale comme la manière d’utiliser durablement les ressources marines pour favoriser la croissance économique, améliorer les moyens de subsistance et de l’emploi, tout en préservant les écosystèmes.

Les sept projets financés par la province verront le jour au cours des trois prochaines années.