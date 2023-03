La principale témoin au procès de Kevin Sanders, qui est accusé du meurtre au second degré de Joël Mailhot, est venue raconter mardi matin la séquence des événements survenus à la Taverne urbaine le 17 août 2020. Ce soir-là, Sophie Morin, serveuse, a indiqué s’être sentie en danger et prise au piège, et avoir craint pour sa vie.