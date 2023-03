Un premier plan stratégique pour Roberval

L’élaboration du document, lequel dresse les priorités de la municipalité de 2022 à 2026, a nécessité l’implication des citoyens par l’entremise d’une consultation publique. La démarche a été pilotée par des élus et des membres de la direction générale.

Cette démarche permet de confirmer, auprès des citoyens et de tous les employés de la Ville, les enjeux qui seront traités au cours des prochaines années, en plus de se traduire comme un outil de planification et de gestion municipale flexible et adapté à ces enjeux, dans le respect des principes de développement durable et environnemental , peut-on lire dans un communiqué diffusé par la Ville.

Les éléments contenus dans le plan stratégique, adopté par le conseil municipal le 13 mars, seront déployés selon les priorités et dans le respect de la capacité financière de la Ville.

Le maire de Roberval, Serge Bergeron, a expliqué que les réflexions ont tenu compte de travaux menés au cours des dernières années à la suite d’états généraux tenus en 2001 et en 2010.