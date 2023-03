Le festival Hot Docs fête ses 30 ans avec une programmation plus que garnie

Alors que Hot Docs a grandi et évolué au cours des 30 dernières années, il en a été de même pour l’inventivité, l’impact et le savoir-faire dans les films documentaires , explique la directrice artistique du festival Shane Smith.

Les réalisateurs continuent de nous passionner avec des approches inattendues, des sujets inoubliables et une narration exceptionnelle ainsi que des films qui prennent la parole et qui inspirent tout en informant notre public , ajoute-t-elle.

Le festival a également voulu assurer la parité et 53 % des réalisateurs de la sélection officielle sont des réalisatrices.

Après une pandémie qui a tenu les gens loin des lieux culturels, le festival se veut rassembleur.

« On essaie cette année de rétablir les connexions. Il s’agit de se rejoindre. D’abord, ça se passe au cinéma, pour aller voir des films ensemble et avoir des conversations. » — Une citation de Elizabeth Radsha, directrice de l’industrie à Hot Docs

Elle ajoute que la sélection des films a également été faite en ce sens.

Le festival ouvre le 27 avril avec un documentaire qui soulève les questions autochtones tout en créant un pont entre le Danemark et le Canada. Twice Colonized du réalisateur danois Lin Alluna suit l’activiste et avocat groenlandais Aaju Peter dans son combat pour défendre les droits des peuples autochtones de l’Arctique.

Pour beaucoup de réalisateurs comme Dominique Chaumont qui présentera son film Veranada aussi lors de l’ouverture du festival, présenter son film aux Hot Docs est tout un succès.

C’est très important Hot docs. C’est le festival documentaire le plus grand en Amérique du Nord. Pour moi c’est un rêve d’avoir réussi à présenter mon film ici. C’est mon premier film alors c’est tout un succès pour moi , dit-elle non sans excitation dans la voix.

Dominique Chaumont présente son film Veranada au Hot Docs 2023. Photo : Radio-Canada

Son film se concentre sur un village dans les montagnes en Argentine, son pays natal.

J’allais dans cette région très souvent avec mon père. Les gens qui y vivent m’ont toujours passionnée. Leur façon de vivre est très différente même de la façon dont moi je vivais à l’époque dans un petit village. Je voulais montrer au monde qu’il y a toujours des gens qui vivent de cette façon au milieu de la montagne , explique-t-elle.

Loin de l’image d’Épinal, elle souligne que son film soulève aussi des questions d’actualité.

Ça parle aussi de changement climatique parce que lorsqu’on est parti tourner là-bas, c’était la question qui les préoccupait le plus. Ils avaient vraiment peur de perdre leur mode de vie et je pense qu’ils ont toujours cette peur , précise la réalisatrice.

Treize programmes différents

Le festival propose de nombreux programmes différents.

Parmi eux, une programmation de balados enregistrés en direct devant public, un cercle de conversation (Big Ideas Series) qui fête son 10e anniversaire, ou encore la programmation Made In qui est dédiée à l'Ukraine cette année.

Des projections familiales et gratuites sont prévues comme A Wall is a Screen, une œuvre qui sera diffusée en plein air à la Place de l’Ontario.

À noter aussi que le prix pour contribution exceptionnelle honorera cette année la réalisatrice chinoise Christine Choy (Chai Ming Huei) avec une programmation rétrospective sur son œuvre.

Le festival se déroulera du 27 avril au 7 mai dans 11 salles au travers de Toronto dont le Tiff Bell Lightbox, le Hot Docs Ted Rogers Cinema ou le cinéma Scotiabank Theatre.

Avec des informations de Hadrien Volle